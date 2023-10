Alberto Genovese deve restare in carcere

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza della difesa di Alberto Genovese che chiedeva l’affidamento terapeutico. Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’ex imprenditore del web era tornato in carcere il 13 febbraio scorso dopo aver passato un periodo in una clinica per disintossicarsi dalla cocaina.

Genovese era stato condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale con uso di droghe su due modelle. A fine maggio i giudici avevano deciso che l’ex imprenditore avrebbe dovuto trascorrere altri 5 mesi nel carcere di Bollate in attesa dell’udienza di qualche giorno fa.

Infatti i magistrati prima di decidere sull’istanza di affidamento terapeutico hanno deciso di attendere un parere sulla criminogenesi, cioè una valutazione scientifica sulla causa specifica dei reati e delle modalità di “estrema violenza” con le quali sono stati commessi.

La valutazione è stata richiesta all’equipe psichiatrica del carcere di Bollate con l’intento di valutare non solo la validità dell’istanza presentata dalla difesa di Genovese ma, sopratutto, per meglio delineare un preciso percorso di terapie per un’eventuale concessione dell’affidamento terapeutico.

Dopo aver ricevuto la relazione degli esperti psichiatri del carcere di Bollate, i giudici hanno deciso di non accettare l’istanza della difesa di Genovese. L’ex imprenditore dovrà quindi restare in carcere per finire di scontare la pena.