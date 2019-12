Alice Mail problemi sicurezza e soluzioni

Alice Mail, come risolvere i problemi di sicurezza e di accesso

Alice Mail è il server di posta più utilizzato dagli utenti, ciononostante molti riscontrano problemi di sicurezza che di seguito mostreremo come risolvere.

I problemi con Alice riscontrati da coloro che utilizzano la casella di posta elettronica sono molteplici. Si va dalla difficoltà di ricevere messaggi fino al più grave problema di phishing che è un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali. Problemi non solo fastidiosi, come per esempio la difficoltà di inviare email, ma anche pericolosi perché espongono gli utenti al rischio di vedersi sottrarre dati sensibili.

Si tratta ad ogni modo di problematiche risolvibili anche da chi non è avvezzo all’utilizzo del PC. Occorre seguire alla lettera alcuni consigli e adottare piccoli accorgimenti.

Alice Mail: Problemi ricezione mail

Uno dei problemi maggiormente riscontrato è quello relativo alla ricezione delle mail. Problema che al giorno d’oggi è piuttosto fastidioso, considerando che ormai la maggior parte delle comunicazioni e dei documenti vengono inviati tramite posta elettronica. Non di rado accade che il nostro indirizzo è stato inserito in una black list.

Black list (lista nera). Altro non è che un elenco di indirizzi IP corrispondenti ad utenti che vengono considerati fonte di spam. Le liste sono collegate ad alcuni server che bloccano il traffico in uscita dagli indirizzi presenti, pertanto se il nostro indirizzo di posta viene inserito nella black list l’invio di email verrà bloccato perché considerato spam e i destinatari non riceveranno le nostre comunicazioni. Allo stesso modo avviene per l’email inviate in quanto il server destinatario della nostra di posta bloccherà i messaggi in entrata. Questi elenchi vengono generati da software anti-spam e consultati dai provider di posta elettronica, i quali procedono a bloccare gli indirizzi IP sospetti al fine di proteggere gli utenti. I programmi anti-spam sono piuttosto attendibili e svolgono egregiamente il loro lavoro. Tuttavia non di rado possono commettere errori inserendo nelle blacklist anche indirizzi IP validi.

Alice mail è un provider che utilizza servizi SORBS utili per filtrare lo spam e, in base alle blacklist fornite respinge i messaggi provenienti dai server poichè li ritiene erroneamente spam.

Come funziona una black list

I server di TIM rifiutano il messaggio se riscontrano la presenza dell’indirizzo IP in una delle seguenti black list

http://www.spamhaus.org

http://ipremoval.sms.symantec.com

http://cbl.abuseat.org

http://psbl.surriel.com



Come verificare l´iscrizione di un IP ad una black list

E’ sufficiente collegarsi alle black list sopra elencate ed effettuare una ricerca nel loro archivio.

Come richiedere la rimozione da una black list

Le black list hanno un funzionamento autonomo ciò comporta che non sempre è possibile chiedere la rimozione del proprio indirizzo IP. Laddove ciò non sia possibile è sufficiente aspettare 48 ore per uscire automaticamente dalla lista.

Il problema sorge nel momento in cui la mail che si attende è urgente, quindi come risolvere il problema?

Nel caso in cui la mail non arrivi a destinazione, ed il problema non venga risolto nelle 48 ore, bisogna contattare il servizio assistenza clienti di Telecom Italia 187 con una segnalazione. Oppure si ci può affidare al sito Ufficiale Tim, chiedendo di parlare con un operatore tramite l’utilizzo della chat la risoluzione del problema. Se sussistono le condizioni sarà il nostro fornitore a chiedere la rimozione dalle black list.

Recupero della password Alice Mail

Se non ricordi più la password di Alice, è possibile effettuare la procedura di recupero per ripristinare l’accesso alla casella di posta elettronica. Da non dimenticare che una volta cambiata dovrá essere modificata su tutti gli altri dispositivi sui quali si accede alla casella di posta elettronica alice, vale a dire sugli smartphone, sul tablet o PC. Ma passiamo al recupero:

Come prima cosa bisogna accedere alla schermata di accesso Alice Mail, e cliccare su “ recupera username e password ”;

”; A questo punto si aprirà una parte dove inserire la username (cioè l’indirizzo di posta elettronica privo della parte dopo la chiocciola) selezionare il dominio (che corrisponde alla parte successiva alla chiocciola);

(che corrisponde alla parte successiva alla chiocciola); In ultimo bisognerà premere su “recupera password”.

Prima di procedere, il sistema effettuerà una verifica che non sei un robot, dovrai inserire una spunta. Riceverai un codice di 5 cifre tramite SMS al numero indicato in fase di registrazione sulla piattaforma. L’SMS contiene un codice di sicurezza che deve essere necessariamente immesso nell’apposito riquadro prima di poter cliccare su avanti.

A questo punto sarà possibile scegliere una nuova password ed inserirla nuovamente nel campo “ripeti password”. Se la procedura è andata a buon fine, verrà visualizzato un messaggio di conferma, cioè “La password della tua Mail è stata correttamente modificata”.

Recupero username

Per il recupero della username, la procedura è la medesima dell’impostazione della nuova password. La differenza è selezionare “recupera username” invece che “recupera password” e confermare alla stessa maniera l’operazione attraverso il codice di sicurezza ricevuto sul numero di cellulare associato. Se non si ha alcun numero associato, verrà richiesta la risposta alla domanda di sicurezza.

Seguendo le istruzioni spiegate dall’interfaccia, è poi possibile effettuare il recupero della username, che verrà mostrato al termine della procedura di recupero.

Generare una nuova password contattando Tim tramite modulo

Se non siete stati in grado di recuperare la password tramite la procedura descritta, avete dimenticato la risposta alla domanda di sicurezza oppure non avete associato un numero telefonico per ricevere il codice da inserire in fase di recupero, bisogna contattare TIM ed inviare un apposito modulo.

Esso va compilato in ogni sua parte, i dati richiesti saranno nome, cognome, dati di residenza associati all’account, il codice fiscale ed una mail alternativa dove ricevere i dati. Il modulo va poi scannerizzato ed inviato in allegato tramite email all’indirizzo preposto per questa operazione, cioè cambiopasswordmail@telecomitalia.it. oppure tramite Fax al numero 800 000 187.

Alice Mail: Problemi sicurezza

Molto spesso gli utenti in presenza di problemi di sicurezza con alice mail, ricevono nella casella di posta elettronica messaggi indesiderati, spam, pubblicità che invece di arrivare sulla cartella posta indesiderata arrivano sulla posta in arrivo. Un bel problema, poichè intasano la posta causando diversi problemi. Il problema è spesso causato da una violazione della privacy, da furti di email e furto dati, per esempio negli ultimi mesi si sono verificati diverse violazione su siti famosi come Facebook e Quora dove in seguito a bug sono stati violati diversi account di utenti con il furto di dati sensibili tra cui la propria mail.

Proprio per questo motivo seguiamo le migliori soluzioni sulla sicurezza degli account Alice Mail. Per impedire azioni fraudolenti per mano di hacker che possano intrufolarsi nella casella di posta elettronica e rubare dati, documenti allegati, importanti password, e dati sensibili e privati, affidiamoci all’assistenza clienti Tim 187, un servizio veloce e pratico.

Sul sito Tim, cliccando sull’immagine in basso si trovano gli argomenti divisi in 5 box:

Guida Tim Mail per la gestione posta, la rubrica, allegati, i contatti Facebook, impostazioni profilo, servizi mobili e la mail light. Username e password, vale a dire la registrazione, il recupero username e password, crea una password sicura, modifica della password, impostazione e modifica numero di cellulare di recupero. Sicurezza Posta, per cui le frodi via email, il pishing, virus, spam, mancata ricezione di un messaggio finito nella black list. Domande e Risposte, come i problemi di accesso alla mail alice, il non invio, ho dimenticato la username o la password, non ricevo i messaggi, come verificare il mittente, come associare Tim Mail al numero Tim. Configurazione posta, i parametri Tim Mail, la Mail su smartphone, la Mail su pc, Server di posta, Gestione opzione posta, Parametri Mail Tim.it.

Ogni slot evidenzia domande e risoluzioni ai diversi problemi con Alice Mail.

Con pochi click possiamo segnalare un problema all’Assistenza Tecnica e controllare la lavorazione della segnalazione da Web e da App MyTIM Fisso.

L’assistenza clienti Tim, mette a disposizione un’intera pagina di assistenza per risolvere i problemi più comuni, grazie alla sezione Domande e risposte.

Problemi con la mail Tin.it come risolvere

Per coloro che negli ultimi mesi hanno riscontro problemi anche con la mail Tin.it potranno contattare i seguenti canali, via fax al numero 0691254153 e la casella di posta elettronica alice helptin@telecomitalia.it per risolvere eventuali anomalie.

Tra le truffe telematiche una delle più frequenti è il phishing, una tecnica utilizzata per ottenere con l’inganno, i dati privati, grazie alla creazione di mail che a prima vista potrebbero sembrare autentiche.

Spesso le mail ricevute hanno come mittenti banche e istituti di credito, che chiedono di inserire dati sensibili per problemi vari, per esempio “per l’aggiornamento programmato del software al fine di migliorare la qualità dei servizi bancari”, o per altri finti motivi.

Sono vere e proprie truffe con furto di identità, poichè nessuna banca o ente chiede via mail codici o password personali.

Come evitare il phishing

Le 9 regole per evitare il pishing:

Gli istituti bancari e le aziende serie non richiedono dati personali tramite email. Evitare di cliccare i link inseriti in messaggi inviati tramite email che possono sembrare sospette. Se visualizzi email sospette non inviare dati personali o documenti privati. In caso di richieste di codici personali contattare immediatamente la vostra banca. In caso di internet banking accedere direttamente digitando digitando l’indirizzo nella barra di navigazione. Controlla i movimenti del tuo conto corrente. Inserisci una password di accesso errata: se vi sono subbi sull’autenticità del sito al quale si accede digitando una password errata se il sistema si accorge dell’errore ciò significa che sul sito in questione sono stati già registrati i nostri dati. nuova password sicura puoi consultare la guida alla scelta della password . Cambia la password di accesso ai siti che contengono i dati sensibili. Per impostare unasicura puoi consultare la Controlla che la url nell’email corrisponde all’indirizzo effettivo del sito web.

Come riconoscere le email di phishing

I casi più diffusi di email fraudolente:

All’interno del messaggio inviato non è presente il nome e il cognome del destinatario in quanto il truffatore è solito inviare email a migliaia di utenti (conoscendo solo l’indirizzo email e non il suo titolare). Si tratta di email scritte generalmente in modo impreciso e che presentano grossolani errori grammaticali. Viene fatta esplicita richiesta di visitare dei link che non corrispondono ai siti web ufficiali.

Seguono le Frodi informatiche via email, Phishing, Virus, Spam – Mail Bombing, Mail Delivery

Configurazione e impostazioni account @alice.it, i parametri POP/IMAP

Nome utente: inserire il proprio indirizzo di posta completo del dominio @alice.it

Server di posta in arrivo POP3: in.alice.it

Server di posta in arrivo IMAP: in.alice.it

Numero porta server POP3: 110

Numero porta server IMAP: 143

Server di posta in uscita SMTP: out.alice.it

Numero porta server SMTP: 587

Autenticazione posta in uscita (SMTP): necessaria

Parametri degli account @tim.it, i parametri POP/IMAP da utilizzare sono i seguenti

Nome utente: inserire il proprio indirizzo di posta completo del dominio @tim.it

Server di posta in arrivo POP3: pop.tim.it

Server di posta in arrivo IMAP: imap.tim.it

Numero porta server POP3/POP3s: 110

Metodo di Crittografia: Nessuno (StartTLS)

Numero porta server IMAP/IMAPs: 143

Metodo di Crittografia: Nessuno (StartTLS)

Server di posta in uscita SMTP: smtp.tim.it

Numero porta server SMTP/SMTPs: 587

Autenticazione posta in uscita SMTP/SMTPs: necessaria

Metodo di Crittografia: Nessuno (StartTLS)