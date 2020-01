Befana: i video più divertenti da inviare su facebook e Whatsapp

Un modo di dire recita così “l’Epifania tutte le feste porta via!” E questo, perché, dopo il 6 gennaio si torna alle attività quotidiane come il lavoro, la scuola, la palestra, i corsi pomeridiani. Perché non sorprendere le vostre amiche con un video divertente della Befana!

Le festività del periodo natalizio giungono al termine e per sancire la fine del periodo solitamente si consuma qualche dolce, o carbone fatto di zucchero per chi durante l’anno appena trascorso non si è comportato proprio bene. In questo caso, si può augurare agli amici una “buona Befana” ma dato che non è un’occasione prettamente nella quale si fanno gli auguri, più che altro è un modo per scherzare e strappare un sorriso ai destinatari degli auguri.

Come per Natale e Capodanno, anche per l’Epifania si può scegliere di inviare un simpatico augurio digitale, su whatsapp oppure su facebook. Si possono inoltrare delle immagini, oppure dei simpatici video, che contengono anche delle filastrocche o delle canzoncine sull’amata vecchina dall’aspetto un po’ strambo. In particolare, i destinatari di tali video sono principalmente bambini e le famiglie con i loro pargoli.

Come sempre, sul web sono tantissimi i video e le immagini che possono essere scaricati ed inviati, tuttavia in questa gallery sono raccolti i più carini e simpatici, da scegliere in base al gusto del destinatario. I video della befana sono molto divertenti, si possono anche mettere sulla propria bacheca Facebook, in modo da destinarli a tutti con un semplice click e renderli più facilmente condivisibili da tutti coloro che sono presenti nella lista degli amici sul famoso social.

Basta copiare e incollare il link che appare toccando il video e cliccando su “condividi”. E con i video della Befana non ci resta che augurarvi un buon rientro ed ovviamente una buona Epifania!

I migliori video divertenti della Befana da inviare su Facebook e WhatsApp