Boccadifalco, 31enne ucciso a colpi di pistola

E’ stato ucciso in strada a colpi di pistola il 31enne Aleandro Guadagna. È accaduto questa mattina 10 maggio a Boccadifalco (sedicesimo quartiere di Palermo). Dalle prime ricostruzioni sul passato della vittima sono emersi precedenti di polizia. Il 32enne stava uscendo dal portone di casa sua, in via Mulino 32, quando è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. In loco sono presto giunti i sanitari del 118, chiamati dai familiari che lo hanno trovato steso in una pozza di sangue.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale. Al momento gli investigatori sono già sulle tracce dell’assassino. Sembrerebbe che dietro l’omicidio di Guadagna ci siano liti per motivi economici e affitti non pagati.

La zona dell’omicidio è stata transennata e sono in corso le indagini

I suoi famigliari hanno dato agli investigatori il nome del possibile assassino del figlio. Le autorità si sono recate presso l’abitazione dell’uomo, ma non l’hanno trovato. Avrebbero rinvenuto in quella casa una lettera, in cui “il ricercato” reveriva ai familiari che quella mattina sarebbe andato a risolvere la questione degli affitti non pagati. La zona dell’omicidio è stata transennata e sono in corso le attività di indagine.