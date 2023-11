Caso Karibu: le testimonianze dei braccianti a Dritto e Rovescio

Il caso Karibu fa discutere il nostro paese, l’inchiesta che coinvolge la suocera e la moglie del deputato Soumaroho, accusate di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio. Secondo l’accusa le indagate avrebbero distratto dei fondi destinati alle spese di mantenimento dei migranti per spese personali e investimenti in Ruanda.

Le due donne attualmente si trovano agli arresti domiciliari su disposizione del GIP della Procura di Latina. Nella mattinata di oggi le due saranno interrogate dal GIP e la posizione maggiormente in bilico è quella della suocera di Soumahoro, la cui condotta è oggetto di una dettagliata ricostruzione da parte della Guardia di Finanza, soprattutto per quanto riguarda le spese folli.

Intanto ieri, durante la trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio, è intervenuto Sidi, un migrante che ha lavorato per le coop in questione, che ha accusato pesantemente lady Soumahoro: “Ci ha ingannato”. Queste le parole dell’uomo: “Lui sapeva tutto, perché è della famiglia. Lui era presente in alcune occasioni, erano occasioni in cui reclamavamo la mancanza di un trattamento come si deve. Tanti lavoratori, anche i ragazzi rifugiati che stanno al centro, son andati lì e hanno fatto il macello fino a che viene il carabiniere, perché loro vogliono i loro diritti, perché non c’erano riscaldamenti, non ci stava cibo, non ci stavano medicinali, non c’erano vestiti quando faceva freddo”.

Soumahoro dal canto suo ha sempre sostenuto la sua totale estraneità ai fatti e non risulta indagato nell’inchiesta sul caso Karibu.