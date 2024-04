Come allontanare i piccioni dal giardino o terrazzo con pratici deterrenti

Stanchi di ritirare la biancheria e scoprire escrementi di piccione che costringeranno ad un secondo lavaggio? Siete stufi di dover lavare spesso il balcone o la ringhiera a causa dei ricordini corrosivi lasciati dai volatili? Per quanto innocui i piccioni creano parecchi disagi sia per le piume che per gli escrementi ma anche per il tubare forte e ripetuto già all’alba. Le feci, poi, sono acide e corrosive e possono macchiare le superficie aumentando la velocità del deterioramento. Come dire basta a tutto questo?

Quattro metodi per allontanare i piccioni

Lo scopo è allontanare i piccioni dal giardino o dal balcone senza fargli del male. Gli esperti di disinfestazione suggeriscono quattro metodi che impediscono ai piccioni di nidificare e di ritornare nei pressi della propria abitazione. Il primo prevede di appendere alla ringhiera o ai rami degli alberi vecchi CD non più utilizzati o altri oggetti con superfici lucide riflettenti. Creando un effetto prisma offuscano la vista dei piccioni facendoli trasferire altrove.

Il secondo trucco è non lasciare nulla che possa attrarre il volatile. Parliamo del cibo, una tentazione assoluta per i piccioni che torneranno sicuramente dove hanno trovato da mangiare. Infastidiscono gli uccelli, poi, le spezie forti come pepe nero, cannella, peperoncino. Lasciando in giro dei sacchetti pieni di queste spezie o spargendole nel terreno si terranno i piccioni lontani dall’abitazione o dal giardino. L’ultimo metodo è spruzzargli dell’acqua quando si trovano a portata di tubo o del getto automatico installato nel giardino. L’irrorazione improvvisa li allontanerà facendoli volare lontano.