Conte incontra al-Sarraj a Roma: tregua con Haftar in vista

Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il premier libico Fayez al-Serraj. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dall’incontro tra il Presidente del Consiglio e il generale Haftar, diretto antagonista di al-Serraj nella guerra civile che da diverso tempo è in corso in Libia.

Nel corso dell’incontro si è discusso di una tregua che, presumibilmente, potrà arrivare nelle prossime ore in Libia. A “sponsorizzare” la tregua sarebbero stati, tra gli altri, Erdogan e Putin, con il governo legittimo di al-Serraj che avrebbe accettato la proposta.

Ricucita la frattura tra Italia e governo libico

Il rapporto tra Conte e al-Serraj si era incrinato appena tre giorni fa, per una serie di ragioni ancora non chiare. Secondo alcuni, si sarebbe trattato di una serie di negligenze in termini di protocollo e comunicazione da parte del governo italiano, ma stando alle informazioni in possesso dei media nostrani, il vero “mal di pancia” di al-Serraj sarebbe stato causato dalla tempistica dell’incontro tra Conte e Hasftar. Il capo dell’esecutivo libico si sarebbe infastidito, infatti, all’idea di essere ricevuto dopo – e non prima – del suo antagonista.

al-Serraj continua il tour tra Emirati e Africa

Tra i tanti punti all’ordine del giorno, i due Premier hanno discusso anche del lungo tour che attende al Serraj tra Emirati Arabi, Turchia e Nord Africa. Il capo del governo libico, a partire da Lunedì, incontrerà Erdogan a Istanbul, successivamente sarà in Egitto e poi negli Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo è quello di interloquire con quanti più Capi di stato possibile per cercare una soluzione al conflitto.

Picchetto d’onore e lancieri per accogliere il Premier

Al-Serraj è stato accolto a Palazzo Chigi con tutti gli onori del caso: tra questi, il picchetto riservato ai Capi di Stato e i lancieri di Montebello.