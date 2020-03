Coronavirus: 249 medici del Cardarelli si danno malati, De Magistris minaccia licenziamenti

Nemmeno la pandemia di coronavirus sembra essere in grado di mettere un freno a comportamenti discutibili. A Napoli, nell’ospedale Cardarelli, ben 249 operatori sanitari sono in malattia. Stando a quanto riportato però, in questa situazione specifica il virus non c’entra nulla. In sintesi, i medici non si sono dati malati perché infetti. Per questo motivo si pensa ad una diserzione di massa provocata dalla paura di contrarre il Covid-19.

La situazione è stata denunciata da Ciro Mauro, il direttore del dipartimento Emergenze dell’ospedale napoletano. “penso a tutti gli operatori che sono al loro posto e penso anche a quelli che si nascondono dietro un certificato medico fasullo lasciando i colleghi da soli a lavorare” ha scritto in un messaggio su Facebook. “non abbiamo rancore contro questi, solo commiserazione. Il Cardarelli andrà lo stesso avanti conseguendo come al solito i migliori risultati della Sanità campana” ha aggiunto.

Il coronavirus a Napoli: i dati più recenti e la reazione di De Magistris

La situazione ha scatenato l’ira del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. “questa è una guerra in cui molti soldati stanno combattendo in prima linea senza elmetto, senza giubba e anche senza armi. Questi sono i nostri eroi. Poi ci sono i vigliacchi, i traditori, quelli che scappano. Questi vanno colpiti. Per me a chi adesso abbandona il campo di battaglia non va fatto il procedimento disciplinare ma va licenziato” sono state le sue dure parole.

Al momento i dati più recenti per quanto riguarda la situazione in Campania mostrano che nella regione ci sono un totale di 423 persone positive al virus. Più della metà, precisamente 258, sono stati registrati nella sola provincia di Napoli. Anche per questo motivo al momento è necessaria la presenza dei medici nella città. A questo punto speriamo che le parole del sindaco bastino per far tornare sul campo di battaglia tutti coloro che sono fuggiti.