Fedez sulla separazione da Chiara Ferragni: ‘Priorità ai figli, non ho voglia di parlare con i media’

Fedez ha affrontato le domande dei giornalisti riguardo alla sua separazione da Chiara Ferragni, durante un’intervista con ‘Pomeriggio Cinque’, il rapper ha risposto senza mezzi termini alle insistenti domande riguardanti la sua vita privata, ponendo al centro la priorità dei suoi figli.

In risposta alle domande sulla possibilità di discutere pubblicamente della separazione, Fedez ha replicato: “Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?”. Ha anche respinto con decisione le voci che suggerivano un complotto o una montatura dietro alla situazione, affermando: “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?” e aggiungendo: “Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?“.

Nonostante le pressioni dell’intervistatore riguardo al suo presunto coinvolgimento personale nei problemi di coppia, Fedez ha mantenuto la sua posizione, dichiarando: “A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?“.

Il rapper ha poi annunciato la sua presenza alla sfilata di Donatella Versace, sottolineando il sostegno ricevuto dall’amica in questo momento difficile. La sua presenza all’evento è stata confermata senza ulteriori commenti, evidenziando la sua volontà di mantenere la privacy e concentrarsi sulla famiglia.