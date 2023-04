Ferrara, giovane 29enne muore nel sonno a Pasquetta

Lorenzo Perlangeli, un giovane di 29 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto dal compagno di stanza. E’ accaduto nel giorno di Pasquetta, in un’abitazione sita in via Mambro a Ferrara, gestita dall’associazione Viale K. Il coinquilino ha subito avvertito i responsabili della struttura che hanno chiamato il 118. Tuttavia, per Lorenzo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono ancora in corso e gli agenti stanno indagando sulle cause del decesso. Dalle prime ricostruzioni, gli investigatori hanno escuso che possa essersi trattato di morte violenta. In loco è presto accorso anche don Domenico Bedin, che parlando con la stampa ha descritto la vittima come un ragazzo tranquillo e riservato, appassionato di computer e che “andava d’accordo con tutti”.

Il giovane era giunto presso la struttura su indicazione dei servizi sociali

Perlangeli, aveva avuto un passato turbolento ed era stato accolto molto bene nella struttura di via Mambro su indicazione dei servizi sociali. Qui aveva trovato una seconda famiglia composta da 6 persone, è stato sempre assistito con inserimenti lavorativi, tirocini e attività di formazione. Sotto shock anche il responsabile dell’associazione, il quale ha commentato la vicenda dicendo: “ieri sera avevano mangiato la pizza tutti insieme. Poi la tragedia. Non ci sono parole”.