Hotmail: come configurare l’account di Outlook

Per configurare Hotmail su Microsoft Outlook occorre procedere secondo queste istruzioni:

Avviare Outlook cercandolo dal menu di avvio di Windows, anche attraverso la ricerca mediante lente di ingrandimento;

cercandolo dal menu di avvio di Windows, anche attraverso la ricerca mediante lente di ingrandimento; A questo punto verrà richiesta la configurazione dell’account. Selezionare “avanti”, poi “sì” poi di nuovo “avanti”;

A questo punto si aprirà una schermata di configurazione . Bisognerà compilare tutti i campi previsti, digitando un nome da assegnare all’account;

. Bisognerà compilare tutti i campi previsti, digitando un nome da assegnare all’account; Lo step successivo sarà inserire l’indirizzo di posta elettronica e la password ad esso associata;

ad esso associata; Bisognerà quindi cliccare su “avanti” al fine d’aprire la schermata di sicurezza di Windows;

Ora si dovrà digitare nuovamente la password, e per rendere più agevole la procedura successiva si potrà selezionare la voce “memorizza credenziali”.

Configurazione con verifica in due passaggi

La problematica sorge quando si ha attiva la verifica in due passaggi. In questo caso, infatti, la password dell’account non viene accettata e bisognerà creare una password apposita. L’accesso va effettuato tramite outlook.com poi occorrerà recarsi nella sezione “sicurezza”, trovare in basso “altre opzioni di sicurezza” ed accedere.

A questo punto bisognerà trovare la sezione “password dell’app” e creare una nuova password, copiando e incollando quella generata dallo schermo. Anche in questo caso si potranno memorizzare le credenziali. All’esito della procedura, se tutto è andato per il meglio, apparirà una spunta di colore verde e si potrà cliccare su “fine”.

Dopo l’avvio del programma, sarà possibile visualizzare tutte le cartelle dell’account di posta elettronica nella parte sinistra. Al centro, invece, verranno mostrati i messaggi contenenti nella cartella selezionati, e nella sezione destra l’anteprima del messaggio selezionato.

Nella barra in alto sarà possibile effettuare delle operazioni per i messaggi, tramite la ta “home” sarà possibile scrivere un nuovo messaggio, rispondere, eliminare messaggi. Cliccando “invia/ricevi” si potrà effettuare la sincronizzazione manuale della posta elettronica.

Configurare account Hotmail su Microsoft Outlook

Per configurare l’account Outlook.com attraverso IMAP, procedi come indicato nella seguente tabella.