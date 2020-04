Lasagna di pancarrè: la ricetta facile e veloce

La lasagna di pancarrè è una ricetta semplice e veloce per riciclare degli ingredienti presenti in casa in modo molto gustoso, oppure per ovviare alla mancanza di sfoglie per la lasagna e creare un piatto molto simile. Il risultato è assicurato, un primo piatto facile e veloce, da realizzare anche con l’aiuto dei vostri bambini. Vediamo insieme come realizzare la lasagna di pancarrè.

Ingredienti per la lasagna di pancarrè

Gli ingredienti necessari sono:

8 fette di pancarré grandi alle quali va rimossa la crosta

400 gr di passata di pomodoro

150 gr di mozzarella

150 gr di provola

100 gr di prosciutto cotto a fettine

1 cucchiaio di formaggio grattugiato, parmigiano o grana

olio extravergine di oliva q.b.

qualche foglia di basilico fresco

origano secco q.b.

sale e pepe q.b.

1 cucchiaino di zucchero

Procedimento della lasagna di pancarrè

Il primo passaggio da fare è quello di mescolare in una ciotola la passata di pomodoro, il formaggio grattugiato, sale, pepe, olio, sale, lo zucchero, origano e basilico. Nel frattempo, bisogna mettere la mozzarella da parte in un colino a scolare per una decina di minuti.

In seguito, bisogna imburrare una pirofila oppure utilizzare dell’olio, sagomare attentamente le fette di pancarrè per renderle adatte alla dimensione della pirofila che si intende utilizzare. Raccomandiamo di tagliare tutti i bordi delle fette. Si può utilizzare il mattarello per stendere le fette e renderle più sottili.

A questo punto, è pronto tutto il necessario per comporre gli strati. Il primo strato sarà di salsa di pomodoro, poi la mozzarella tagliuzzata con le mani e la provola, in seguito le fette di pancarrè, il prosciutto cotto e così via fino a riempire tutta la pirofila. L’ultimo strato può essere interamente coperto di formaggio grattugiato al fine di gratinare la “finta lasagna” e renderla più croccante. Un ultimo filo d’olio e pronta per il forno.

Dopo aver preriscaldato il forno, la pirofila va infornata a 180° per 20 minuti. Dato che è fatta di pancarrè, non bisogna preoccuparsi della cottura della pasta ma solo del sugo di pomodoro, ed inoltre è importante che la mozzarella inizi a filare.

Prima di servirla in tavola, bisogna lasciarla assestare come una lasagna classica, per una decina di minuti nel forno spento, per evitare che si possa raffreddare.

Consigli in cucina

Potete anche realizzare la lasagna bianca al pancarrè, basterà sostituire la salsa di pomodoro con la besciamella ed otterrete un risultato sorprendente.

Potete congelare la lasagna sempre che abbiate utilizzato tutti prodotti freschi, e utilizzarla all’occorrenza. Va prima fatta cuocere e raffreddare.

Dopo una bella lasagna con il pancarrè, perché non provare anche una morbidissima torta di ricotta?