Muore la psichiatra: Gianluca Paul Seung: definito un “soggetto pericoloso”

Si è spenta questa notte intorno alle 23.40 la psichiatra Barbara Capovani, che lavorava presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa quando venne aggredita da un suo paziente. Quest’ultimo, noto come Gianluca Paul Seung, si trova in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi di Pisa dal 2019. Un uomo di 35 anni originario di Viareggio, che per ragioni ancora ignote, alle quali gli inquirenti stanno cercando di risalire, nutriva un forte rancore nei confronti della dottoressa che lo aveva avuto come paziente quello stesso anno.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un “tentato omicidio premeditato”. Infatti, Seung avrebbe tratto un agguato a Capovani anche il giorno precedente all’aggressione, ma fortunatamente la psichiatra non si era presentata. La scorsa notte, gli agenti di polizia si sono recati presso l’abitazione dell’indagato per delle perquisizioni. Al loro arrivo l’uomo si è barricato in casa e a quel punto è scattata l’irruzione degli agenti che hanno trovato una balestra con diversi dardi.

Le precedenti aggressioni di Seung

Secondo le testimonianze si tratterebbe di un “soggetto pericoloso”. Vincenzo Santagata, coordinatore della sicurezza del tribunale, ha raccontato di essere stato aggredito da Seung per ben due volte. Prima a dicembre 2021, quando voleva entrare a tutti i costi perché in possesso “di rivelazioni urgenti“ e poi a Febbraio 2022: “Quando gli ho fatto notare che non indossava la mascherina, prima mi ha sputato in faccia e poi, quando ho provato a bloccarlo, mi ha spruzzato lo spray al peperoncino sugli occhi”.