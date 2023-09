Perché la friggitrice ad aria puzza? I 6 motivi principali e il rimedio

Hai notato odori sgradevoli provenire dalla tua friggitrice ad aria e ti stai chiedendo il motivo? Non preoccuparti, in molti casi, questi odori possono essere affrontati e risolti senza problemi significativi. Ecco alcuni motivi comuni per cui la tua friggitrice ad aria potrebbe emanare cattivi odori e come risolverli.

Odore di plastica: ecco la soluzione

Cosa lo causa ? molte friggitrici ad aria sono realizzate con plastiche resistenti al calore, ma il processo di produzione può lasciare residui che bruciano durante l’uso iniziale.

? molte friggitrici ad aria sono realizzate con plastiche resistenti al calore, ma il processo di produzione può lasciare residui che bruciano durante l’uso iniziale. Soluzione: prima di tutto, rimuovi tutto il materiale di imballaggio. Poi, lava bene tutte le parti rimovibili con acqua calda e sapone per piatti, lasciale asciugare. Metti in funzione la friggitrice vuota a una temperatura elevata per circa 15 minuti per “bruciare” eventuali residui. Usa aceto o succo di limone per eliminare gli odori persistenti.

Fumo al primo utilizzo: spaventa tutti quanti

Cosa lo causa : la prima volta che utilizzi una nuova friggitrice ad aria, potresti notare un po’ di fumo. Questo è dovuto al riscaldamento iniziale dell’apparecchio e alla combustione dei rivestimenti interni.

: la prima volta che utilizzi una nuova friggitrice ad aria, potresti notare un po’ di fumo. Questo è dovuto al riscaldamento iniziale dell’apparecchio e alla combustione dei rivestimenti interni. Soluzione: questo fumo è generalmente temporaneo e dovrebbe scomparire dopo i primi utilizzi. Tuttavia, se il fumo è blu o nero, interrompi immediatamente l’uso e contatta il produttore.

Odore di cattivo durante la cottura: attenzione a grassi e residui di cibo

Cosa lo causa : durante la cottura, particelle di cibo e grasso possono cadere sull’elemento riscaldante, bruciare e produrre odori di fumo.

: durante la cottura, particelle di cibo e grasso possono cadere sull’elemento riscaldante, bruciare e produrre odori di fumo. Soluzione: pulisci la friggitrice dopo ogni utilizzo, inclusi il cestello, il vassoio del grasso e gli elementi riscaldanti. Usa acqua calda e detersivo per piatti. Inoltre, evita di cucinare cibi grassi come la pancetta in quantità eccessive.

Friggitrice inattiva: attenzione ai condimenti che lasciano patine, anche quando non utilizzate il macchinario rimuovete la polvere

Cosa lo causa : una friggitrice inattiva può accumulare polvere e residui di grasso che possono bruciare quando si riaccende.

: una friggitrice inattiva può accumulare polvere e residui di grasso che possono bruciare quando si riaccende. Soluzione: prima di ogni utilizzo, pulisci sia l’interno che l’esterno della friggitrice con un panno umido o una spugna morbida. Questo evita che odori sgradevoli si sviluppino durante la cottura.

Olio con punto di fumo basso: un’altra possibilità

Cosa lo causa : l’uso di oli con un basso punto di fumo può produrre odori sgradevoli durante la cottura ad alte temperature.

: l’uso di oli con un basso punto di fumo può produrre odori sgradevoli durante la cottura ad alte temperature. Soluzione: scegli oli con un punto di fumo più alto per la tua friggitrice ad aria e assicurati di non surriscaldare l’olio.

Attenzione ai residui di cibo bruciato

Cosa lo causa : residui di cibo bruciato possono accumularsi sul fondo della friggitrice, causando odori sgradevoli.

: residui di cibo bruciato possono accumularsi sul fondo della friggitrice, causando odori sgradevoli. Soluzione: pulisci bene la friggitrice ogni volta che la utilizzi, basterà passare un panno umido nel cassetto e sul cestello o griglia.

Assorbi odori naturali, perché è importanti utilizzarli