Si allaga il tunnel della Manica: Eurostar cancella tutti i treni da UE a Londra

Disagi a non finire per i lavoratori francesi e inglesi che, nella giornata di oggi, hanno visto tutti e 41 i treni da e per Londra cancellati a causa di un allagamento che ha coinvolto il tunnel che attraversa la Manica.

A dare la notizia è stata Eurostar, la compagnia che gestisce la tratta ferroviaria, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web:

“L’allagamento dei tunnel tra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i nostri treni sulla nostra rotta da e per Londra per il resto della giornata”.

Chiaramente l’azienda ha fatto sapere che i clienti interessati hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio. Queste cancellazioni, che si verificano in uno dei fine settimana più affollati dell’anno, lasceranno a piedi migliaia di passeggeri.

Non è la prima volta nell’ultimo mese che i passeggeri Eurostar devono subire tali disagi. Infatti il 21 dicembre, a causa di uno sciopero a sorpresa, l’azienda che gestisce la linea ferroviaria è stata costretta a cancellare diversi treni causando disagi a migliaia di pendolari.