Stivali e scarpe in pelle, i trucchi per mantenerli come nuovi

Con l’autunno che si fa strada, è il momento di abbandonare le scarpe aperte e fare spazio a stivali e scarpe in pelle. Ecco alcuni trucchi per renderli più comodi ma soprattutto, durante l’anno, mantenere le scarpe pulite, lucide e come nuove.

La pulizia delle scarpe in pelle: come realizzarla in casa?

Le scarpe in pelle possono rimanere in condizioni ottimali grazie a semplici rimedi casalinghi. Per iniziare, un panno di lana è perfetto per rimuovere la polvere e ripristinare la lucentezza. Basta strofinarlo vigorosamente sulla pelle prima di indossarle.

- Advertisement -

L’aceto rappresenta un alleato straordinario per la pulizia delle scarpe. Bagnate un panno in microfibra, aggiungete un cucchiaio d’aceto e passatelo sulle scarpe. Asciugate con un panno in lana per rivelare scarpe come nuove.

Anche il succo di limone funziona bene: strofinate delicatamente con una spugnetta imbevuta di limone, poi risciacquate e asciugate.

- Advertisement -

L’olio d’oliva è un idratante naturale per la pelle delle scarpe; applicatelo con un batuffolo di cotone e asciugate per ridonare vita alle calzature.

Puoi anche preparare un lucidante per scarpe fai da te mescolando acqua, aceto e succo di limone, quindi spruzzando il composto su un panno. Tieni a mente che è sempre consigliabile testare questi rimedi in un’area nascosta per evitare danni.

Stivali scomodi e stretti? Il trucco per allargarli senza rovinarli

Indossare stivali stretti può trasformare una passeggiata in un incubo. Fortunatamente, esistono soluzioni semplici per rendere queste scarpe alte più comode, consentendo di godere del tuo stile senza sacrificare il comfort.

Un metodo tradizionale è l’imbottitura con fogli di giornale: riempi gli stivali, premendo nelle zone strette e lasciandoli per almeno due giorni. Questo trucco non solo crea una pressione uniforme ma assorbe anche l’umidità, mantenendo gli stivali freschi.

Se i tuoi stivali sono plasmabili, usa un phon per riscaldarli e indossali per adattarli al tuo piede. Questo funziona bene con stivali in pelle.

Un metodo sorprendente è il trucco del ghiaccio: riempi due buste di plastica con acqua, inseriscile negli stivali e mettili nel freezer. L’espansione dell’acqua allargherà gli stivali.

Indossare un calzino spesso o due calzini sottili è un trucco rapido per aggiungere comfort e spazio all’interno degli stivali. Altri consigli includono indossare calze spesse, usare uno spray distensore per calzature e conservare gli stivali con forme interne per mantenere la forma allargata.

FONTE: Cuoio