Torino: rapinatore fermato dalla polizia locale, aveva un coltello e passamontagna

Gli agenti della polizia locale di Torino hanno incrociato durante un pattugliamento un uomo in fuga, armato di coltello con una lama di venti centimetri e che cercava di nascondere il proprio viso tramite l’utilizzo di un passamontagna.

L’inseguimento

Il rapinatore è stato arrestato a Torino e sarebbe accusato di una rapina.

È accaduto giovedì sera 28 settembre, tra via Clementi e Ternengo, durante uno dei servizi di pattugliamento per il controllo del territorio utili a intensificare la sorveglianza nel quartiere Barriera di Milano.

Uno dei quartieri di periferia del capoluogo piemontese da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine per via dello spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio in tal senso vanno letti i fatti accaduti.

Gli uomini del Comando Territoriale VI hanno inseguito e sono riusciti a bloccare il fuggitivo in prossimità dei giardini Saragat, grazie anche all’intervento dei colleghi del Reparto Operativo Speciale presenti sul territorio.

L’uomo, un 32enne pluripregiudicato italiano con diversi precedenti per spaccio e rapina, è stato portato al Comando di via Bologna e, poco dopo, il magistrato di turno ne ha disposto l’arresto e il conseguente accompagnamento nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e porto abusivo d’arma.

Il 32enne è stato trovato in possesso di 1.000 euro sottratti in un negozio del posto nel quale era avvenuta la rapina. Inoltre, il pregiudicato, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente (crack) per la quale è stato sanzionato e segnalato in Prefettura.