Trucco pulizia forno, pulito in 60 secondi. Lo fanno tutti i giorni al ristorante

Il forno è tra gli elettrodomestici maggiormente usati in casa. Permette di cucinare in modo semplice dando vita a piatti leggeri e digeribili. Nel forno si possono cuocere dolci, ma anche verdure, secondi e primi piatti: dato la sua versatilità e il suo uso è decisamente quotidiano.

L’effetto collaterale? E’ sicuramente quello della pulizia. Dato il suo uso continuo è ovvio che l’elettrodomestico necessita d’essere lavato spesso, vuoi per la cottura di alimenti grassi, vuoi per l’olio o sugo che schizza, il forno è decisamente faticoso da detergere.

Premesso che non va pulito ad ogni uso è opportuno approcciarsi a togliere macchie e eventuali incrostazioni periodicamente. In commercio esistono tantissimi prodotti per pulire il forno, alcuni sono efficaci ma hanno costi elevati, è anche per questo che visto la frequenza con cui si ci approccia alla pulizia è possibile usare prodotti naturali che tutti abbiamo in casa.

La tendenza è quella di pulire il forno con un mix di bicarbonato e aceto, ma in molti sostengono che i due prodotti sono più efficaci se usati singolarmente. Soprattutto perchè l’aceto è considerato un’anticalcare. Si può invece usare una soluzione d’acqua, sale e bicarbonato: un preparato a basso costo dai risultati sorprendenti e che quasi tutti i ristoranti usano. Si passa all’interno del forno, rimuove macchie e incrostazioni dando dei risultati eccellenti, brillanti e profumato.

Acqua, sale e bicarbonato è la miscela giusta per pulire il forno. Un mix che si realizza con dei prodotti che tutti abbiamo in casa, efficiente e sorprendente: il forno sarà come nuovo. Si passa il prodotto sulle superfici dell’elettrodomestico con una spugna, si lascia agire, e poi si sciacqua con dell’acqua tiepida. Il composto si prepara in soli 60 secondi, poi basterà farlo agire sulla superficie per almeno un’ora ed ecco il forno splendente.

Non vi resta che provare! Il vostro forno sarà pulito e privo di qualsiasi cattivo odore e non avrete usato prodotti chimici e aggressivi che a lungo andare possono rovinare l’amato e utile elettrodomestico. Provate anche il trucco per lavare i vetri in 60 secondi, lo fanno tutti I giorni in albergo.