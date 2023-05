Il Napoli batte l’Inter 3 a 1

Non è pago il Napoli, che si impone su una Inter aggressiva e compatta.

Il Napoli non fa la passerella

Per niente paga della vittoria del campionato, il Napoli batte l’Inter in casa davanti a un entusiasta pubblico pagante. Il Maradona è vivo e c’è il pubblico delle grandi occasioni, lo stesso che ha sostenuto la squadra per tutta la trionfale cavalcata conclusasi con una netta vittoria sulle inseguitrici. L’Inter parte subito aggressiva, mettendoci il fisico. Un paio di falli al limite giusto per far capire ai padroni di casa che quella non è una passerella, ma la prima vera occasione ce l’ha Anguissa, che col mancino va vicino al vantaggio. La svolta per la partita arriva al minuto 40, quando Gagliardini si fa espellere per un fallo proprio su Anguissa.

Un secondo tempo in discesa

Con l’uomo in più Il Napoli fa il bello e il cattivo tempo in campo. Il meritato vantaggio arrivo al minuto 66 con Anguissa, protagonista assoluto del match. Non esente da colpe il portiere nerazzurro. Al minuto 81 Lukaku pareggia deviando un cross di Di Marco in rete. Pochi minuti dopo Di Lorenzo raccoglie fuori area un passaggio e piazza un tiro sotto l’incrocio dei pali. È un gol stupendo che fa alzare in piedi i tifosi e la panchina azzurra. C’è spazio per Gaetano che al 94’ trova il 3 a 1. La festa può continuare. È un Napoli pigliatutto.