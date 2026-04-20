Prima Persona Plurale, il festival della vita indipendente, si espande in città con il Programma Plurale Diffuso

Dopo aver annunciato la sua seconda edizione, in programma dal 5 al 7 maggio 2026, Prima Persona Plurale, il primo festival in Italia dedicato alla vita indipendente ideato e promosso da Fondazione Time2, amplia la proposta con un programma diffuso – costruito con il supporto di Hangar Piemonte e la rete del Bando Cambiamenti – che coinvolgerà alcuni luoghi significativi della città, rafforzando il dialogo tra cultura, accessibilità e partecipazione. Un invito ad attraversare Torino con uno sguardo nuovo, in cui accessibilità e partecipazione diventano pratiche concrete e condivise.

Accanto al cuore del festival – ospitato tra il Polo del ’900 e Open, spazio aperto di diversità della Fondazione – il programma propone tre giornate dense di incontri, laboratori e conversazioni partecipative che mettono al centro il diritto alla vita indipendente, intesa come possibilità concreta di scegliere come vivere, abitare, lavorare e partecipare alla società.

Prenderanno parte a questa nuova edizione attivisti, studiosi, professionisti e rappresentanti istituzionali che interverranno in momenti di confronto aperto e condiviso. Tra gli ospiti Valentina Perniciaro attivista e founder della Fondazione Tetrabondi, lo scrittore e attivista Fabrizio Acanfora, la regista Barbara Altissimo, la ricercatrice attivista Elisa Costantino e la counselor Cecilia Sorpilli, insieme a molte altre voci, chiamate a portare esperienze, competenze e punti di vista sulla vita indipendente (tutto il programma completo su: https://fondazionetime2.it/prima-persona-plurale/ )

A questo aggiunge un Programma Plurale Diffuso, una costellazione di appuntamenti che attraversano la città e ne attivano spazi culturali e sociali, portando i temi del festival fuori dalle sedi principali e dentro il tessuto urbano.

Il 5 maggio , alle ore 16:30,

il MAO – Museo d’Arte Orientale organizza A portata di mano, una visita guidata sensoriale che invita il pubblico a scoprire le opere attraverso il tatto, ampliando le modalità di fruizione museale e rendendo l’esperienza artistica più accessibile e condivisa. Il 6 maggio (ore 10) la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo accoglie A modo mio, a modo tuo!, un laboratorio rivolto alle scuole che unisce visita alle mostre e attività ludico-educativa.

A partire da un gioco di carte ideato dalla scrittrice e attivista Marina Cuollo, bambini e ragazzi saranno coinvolti in un percorso creativo per immaginare soluzioni ai problemi della vita quotidiana, in un contesto completamente accessibile e attento al benessere sensoriale. L’ultimo giorno, il 7 maggio, alle 16, presso l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, il MAO presenta in anteprima Il Museo fuori dal Museo, un momento, realizzato in collaborazione con Tactile Vision Lab, dedicato ai materiali tattili e in braille sviluppati per rendere le collezioni permanenti sempre più accessibili, anticipando strumenti che entreranno stabilmente nell’offerta museale.

Alle 18 invece, negli spazi di Via Baltea 3, con la proiezione del docufilm Abitanti di Via Baltea di Stefano Tuzza, realizzato nell’ambito del progetto AspieBicerin: un racconto di comunità e neurodiversità che restituisce uno sguardo autentico su esperienze di convivenza e sperimentazione sociale. Il programma diffuso si chiuderà il 7 maggio dalle 19:00, la Fondazione Sandretto Re Rebaudeng ospiterà lo spettacolo Op. 22 No. 2, un assolo del coreografo Alessandro Sciarroni creato per la danzatrice Marta Ciappina che trasforma memoria, musica e relazione in un’esperienza intensa e aperta. Lo spettacolo si apre a forme di accoglienza flessibile del pubblico, ispirate al modello delle relaxed performance, dove le persone possono entrare, uscire e vivere la performance in modo libero e personale.

Con il Programma Plurale Diffuso,

Prima Persona Plurale rafforza la propria vocazione a essere non solo un festival, ma un momento culturale capace di attivare la città, creando connessioni tra istituzioni, spazi culturali e comunità. Un invito ad attraversare Torino con uno sguardo nuovo, in cui accessibilità e partecipazione diventano pratiche concrete e condivise.

Appuntamento dunque a Torino dal 5 al 7 maggio per Prima Persona Plurale: Festival della Vita Indipendente e il suo Programma Plurale Diffuso. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (con eventuali modalità di accesso specifiche) e progettati per garantire la partecipazione di persone con e senza disabilità.

Prima Persona Plurale è un festival di Fondazione Time2 che si terrà a Torino dal 5 al 7 maggio 2026. Con Il patrocinio di Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino. Il programma del festival e le iscrizioni sono disponibili al seguente link: https://fondazionetime2.it/prima-persona-plurale/

Fondazione Time2