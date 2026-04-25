Le novità in arrivo a maggio su Pluto TV

Le novità in arrivo ad aprile su Pluto TV

A maggio su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – sono in arrivo tante novità, romantiche, avventurose, divertenti, iconiche. Ce n’è davvero per tutti i gusti!





NUOVI CANALI



Dal 29 maggio si accende un nuovo canale pensato per i grandi appassioni di anime e non solo: su Pluto TV arriva One Piece, tra le storie più iconiche e amate del genere. Il canale sarà dedicato interamente a East Blue, la prima saga della serie che racconta l’inizio dell’avventura di Luffy, quando il giovane parte per realizzare il suo sogno di diventare il Re dei Pirati, riunendo passo dopo passo la sua prima, leggendaria ciurma.



Dal 18 maggio approda in piattaforma Pluto TV Film Ancora Più Romantici, un canale che promette emozioni travolgenti e sogni ad occhi aperti. Nel giorno del debutto alle 21.00 ci sarà un appuntamento speciale: andrà infatti in onda in esclusiva If only she knew – La verità del cuore. Una giovane donna realizza il suo sogno e apre un negozio di fiori. Tutto sembra andare per il meglio: riscuote grande successo e incontra quello che sembra essere l’uomo perfetto, ma l’arrivo inaspettato di un altro pretendente mette tutto in discussione.

IL NUOVO CICLO DI FILM E GLI APPUNTAMENTI SPECIALI

HOLLYWOOD’S CALLING: TUTTI I SABATI ALLE 21.00 SU PLUTO TV FILM

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema che ogni sabato alle 21.00 su Pluto TV Film potranno incontrare i grandi interpreti di Hollywood in alcuni dei loro migliori lavori. Si comincia il 2 maggio con Bradley Cooper, Emma Stone e Rachel McAdams protagonisti di Aloha: un appaltatore militare che torna sul luogo del suo più grande successo professionale e riallaccia i rapporti con un amore del passato.

Il 9 maggio è la volta di Birdman, con Michael Keaton, che racconta di un attore ormai in declino, celebre per aver vestito i panni di un supereroe, che cerca di rilanciare la propria carriera scrivendo, dirigendo e interpretando uno spettacolo a Broadway.

Il 16 maggio verrà trasmesso Elektra con Jennifer Garner che interpreta proprio la protagonista, l’eroina più sexy dei fumetti, capace di uccidere anche solo con uno sguardo; una missione decisiva la costringerà però a scegliere definitivamente tra bene e male.

Segue Twilight il 23 maggio con Paul Newman, Susan Sarandon, Gene Hackman; il film racconta la storia di un detective privato anziano e disilluso che accetta un ultimo incarico che lo riporta in un mondo di intrighi, corruzione e vecchi rancori. Il ciclo di film si chiude in grande stile il 30 maggio con Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder e Antonio Banderas celebri volti di The House of the Spirits. La pellicola è basata sull’omonimo romanzo bestseller di Isabel Allende, un’indimenticabile storia romantica che attraversa le generazioni della famiglia Trueba.

APPUNTAMENTO CON I SOLITI IDIOTI PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA RISATA



Domenica 3 maggio dalle 16.00 in occasione della “Giornata Mondiale della Risata” sul canale di Pluto TV dedicato alla serie, andrà in onda una speciale maratona dei migliori episodi de I Soliti Idioti, con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. Divertimento assicurato grazie all’umorismo irriverente e alla satira pungente che caratterizzano gli iconici personaggi della celebre serie italiana.

BUON COMPLEANNO MEGAN FOX!



Pluto TV festeggia il compleanno di una delle attrici più famose del cinema hollywoodiano, Megan Fox. Il 16 maggio, su Pluto TV Film Azione andrà in onda in esclusiva alle 23.00 Johnny & Clyde. Amanti e serial killer, i due protagonisti stanno per mettere a segno il colpo della vita, rapinare il casinò di Alana Hart, la quale però per difendere il suo impero, scatenerà una forza letale, trasformando la rapina in un incubo. A seguire alle 00.50 Rogue – Missione ad Alto Rischio: Samantha O’Hara è una mercenaria a capo di una squadra di soldati in missione per salvare degli ostaggi in una remota zona dell’Africa. Purtroppo, qualcosa va storto e il gruppo resta intrappolato, costretto a lottare per la sopravvivenza contro i ribelli locali.