Bill Gates: “AI sconvolgerà le aziende”

Il patron di Microsoft, Bill Gates, è convinto che a breve un assistente personale dotato di AI rivoluzionerà completamente le abitudini degli utenti.

Bill Gates: cosa prevede per il futuro il patron di Microsoft?

Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, si dice sicuro che l’Intelligenza artificiale sconvolgerà il futuro di aziende come Google e Amazon, ma non solo. Nel corso di un evento Goldman Sachs e SV Angel sull’intelligenza artificiale, il patron di Microsoft ha dichiarato che l’impatto di un assistente personale dotato di intelligenza artificiale sarà così impattante che la prima azienda a svilupparlo avrà un netto vantaggio sulle concorrenti. L’assistente in questione cambierà anche le abitudini degli utenti. “Sarà uno sconvolgimento epocale”, ha dichiarato Gates. “Chiunque realizzerà per primo un agente personale farà sì che nessuno andrà più su un motore di ricerca, su un sito di produttività, su Amazon”.

L’assistente dotato di AI

Uno scenario da film di fantascienza con un pizzico di distopia quello prospettato da Gates. Questo assistente AI di cui il patron di Microsoft parla, e che presto qualche azienda svilupperà, aiuterà gli utenti a comprendere le proprie esigenze e abitudini. Ci aiuterà a “leggere le cose che non abbiamo tempo di leggere”. Gates parla di una probabilità del 50% che questo futuro vincitore nel campo dell’IA sarà una startup oppure un gigante della tecnologia.