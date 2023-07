Bonucci: la polemica si sposta sui social

Escluso dal progetto bianconero, Bonucci decide di postare sui social una foto di tutti i giocatori esclusi dalla dirigenza.

Bonucci: cosa ha postato sui social?

Le intenzioni di Bonucci sono chiare. Il giocatore non vuole concludere la carriera in una squadra diversa dalla Juventus. Se vi sarà costretto, come sembra, lo farà, perché ha come obiettivo gli Europei 2024.

Al momento però il difensore non accetta la decisione del suo club, che lo messo sul mercato. Le sta provando tutte per convincere Allegri a tenerlo anche per la prossima stagione. L’ultima trovata in ordine di tempo eh quella di una frecciatina sui social.

Il difensore ha postato una foto in bianco nero, su Instagram, che mostra tutti i giocatori messi da parte dalla dirigenza. Nella foto ci sono compagni di squadra come Arthur, Pellegrini, Pjac, Zakaria, Akè e Moise Kean. E ovviamente le reazioni dei tifosi non si sono fatte attendere.

Le reazioni dei tifosi

Sono diverse le reazioni dei tifosi. C’è chi sta con il giocatore, ricordando al mondo del web il suo status di senatore, e chi invece lo critica per la frecciatina.

Quel che è certo è che Bonucci vuol terminare il proprio percorso da calciatore nella società che ha più di tutte creduto in lui, prima di iniziare un nuovo percorso come allenatore.