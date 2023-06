Chi è Alessandra Drusian? Biografia, Età, Jalisse, Marito, Isola dei Famosi

Oggi naufraga de L’Isola dei famosi 2023 Alessandra Drusian è una nota cantante che insieme al marito, Fabio Ricci, ha formato il gruppo I Jalisse. I due hanno vinto nel 1992 il Festival di Sanremo con la canzone Fiumi di parole, ma dopo un primo successo la loro carriera si è arrestata. Insieme al compagno partecipa al reality prima come coppia e in seguito in modo individuale. Quando Ilary Blasi le ha comunicato che le coppie sarebbero state sciolte Alessandra ha deciso di continuare il suo percorso con le chicas, lasciando il marito da solo.

Biografia

Classe 1969, Alessandra ha sempre avuto una predisposizione per la musica. Da piccola ha partecipato a vari concorsi vincendone alcuni. Poi nel 1990 ha conosciuto il marito e insieme hanno fondato I Jalisse. I due dopo aver vinto il Festival di Sanremo hanno anche partecipato ad alcuni programmi tv come “Gran premio”, condotto da Pippo Baudo. Più volte hanno tentato di partecipare alla kermesse canora ma sono sempre stati respinti.

Ad un certo punto la loro carriera si è arrestata, ma sia Alessandra che Fabio non si sono mai arresi. Alessandra ha due figlie, Angelica e Aurora, nate proprio dall’unione con Fabio. Da notare che se in Italia I Jalisse non hanno avuto un vasto seguito all’estero sono molto amati, in paesi come Canada, Stati Uniti e anche Cile e Russia hanno venduto milioni di copie dei loro album.

Chi è Alessandra Drusian?

Nome: Alessandra Drusian

Data di nascita: 18 maggio 1969

Età: 54

Altezza: info non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Oderzo (Treviso)

Tatuaggi: non sembra averne

Profilo Instagram ufficiale:@alessandradrusianofficial

Carriera

Oltre al suo percorso con I Jalisse, Alessandra Drusian nel 2014 ha tentato le selezioni di The Voice Of Italy ma i giudici non la scelsero. Nel 2018 ha partecipato a Ora o Mai Più, nello stesso anno ha fatto parte della giuria di Castrocarro. L’anno successivo ha partecipato a Tale e quale show e insieme al marito ha pubblicato alcune cover. Oggi è tra i naufraghi più agguerriti e determinati de L’Isola dei famosi 2023.

Curiosità