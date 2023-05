Confronto tra due aspirapolveri senza filo di alta qualità: Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA della Cecotec e Dyson Cyclone V10

Il Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA è l’aspirapolvere senza fili che rappresenta una delle ultime innovazioni dell’azienda spagnola Cecotec, in forte espansione nel mercato internazionale. Sarà messo a confronto con il Dyson Cyclone V10 uno dei più recenti modelli di Dyson, rinomata azienda inglese nota per la sua eccellenza nei prodotti.

I modelli sono disponibili a un prezzo simile anche se l’aspirapolvere della Cecotec è scontata ad un prezzo imbattibile ( la trovate in vendita sul sito ufficiale della Cecote ad un prezzo imbattibile e in super offderta a soli 248,90 euro.), vediamo le differenze di caratteristiche e le funzionalità in dettaglio:

Il Dyson Cyclone V10 offre tre modalità di potenza che consentono di adattarsi a diverse superfici. La sua comoda modalità a grilletto permette di espellere in modo igienico la polvere dal contenitore, senza entrare in contatto diretto con lo sporco. Il contenitore ha una capacità di 760 ml, e l’aspirapolvere può essere riposto comodamente nella stazione di ricarica a muro, garantendo sempre la massima praticità.

Al confronto il Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA è dotato di un display digitale sul corpo principale, che fornisce informazioni utili durante l’utilizzo, come il consumo della batteria e il livello di potenza selezionato. Il serbatoio della polvere ha una capacità di 600 ml, leggermente inferiore al Dyson, ed è dotato di un comodo sistema di svuotamento. Grazie alla tecnologia Digital Brushless e alla potenza massima di 680 W con aspirazione di 230 AW, l’aspirapolvere offre prestazioni elevate e una pulizia efficace con tecnologia Force Sonic.

Batterie a confronto

Il Dyson Cyclone V10 è progettato per una pulizia profonda delle abitazioni, anche in presenza di animali domestici. Gli accessori inclusi nella confezione, come la mini turbo spazzola motorizzata per la pulizia di peli di animali e superfici ridotte, l’accessorio stretto per mobili e angoli e la spazzola Direct Drive per tutte le superfici e i tappeti, offrono una soluzione completa per le esigenze di pulizia quotidiana.

Photocredit amazon

La batteria ha una durata di 60 minuti in modalità di autonomia, con un tempo di ricarica di 3,5 ore. La potenza di aspirazione è di 151 AW molto inferiore al Conga, garantendo prestazioni elevate. Al confronto l’autonomia del Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA è di 90 minuti in modalità Eco, grazie alla batteria agli ioni di litio da 3000 mAh e 29,6 V. Il tempo di ricarica completo è di circa 2 ore, offrendo un rapido ripristino dell’energia.

Accessori del Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA

Passando al Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA, troviamo un’ampia gamma di accessori ( molti di più del Dyson ) che rendono questo aspirapolvere una scelta versatile per la pulizia domestica. La confezione include un aspirapolvere verticale digitale, accessori per mobili e angoli, una spazzola Jaliscazo, una spazzola motorizzata per tappezzeria, tubi estendibili, spazzole allungate, Tubo a gomito , Tubo flessibile , Spazzola per tessuti, Supporto per parete, Water Tank. Questa vasta gamma di accessori consente di pulire ogni angolo della casa, inclusi armadi, materassi, divani e superfici difficili da raggiungere, persino l’auto.

Un aspetto interessante del Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA è l’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA). Questo aspirapolvere è dotato di un sistema di intelligenza artificiale che regola e ottimizza automaticamente la potenza in base alle esigenze di aspirazione. Attivando la modalità automatica, l’aspirapolvere si adatta in modo intelligente al tipo di sporco rilevato, offrendo prestazioni ottimali. Inoltre, il Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA offre la connettività smart.

È possibile collegarlo all’applicazione dedicata scaricabile su smartphone, consentendo di monitorare lo stato dell’aspirapolvere, come il livello di sporco rilevato, l’usura dei filtri e altre informazioni utili. Questa funzionalità aggiuntiva rende l’aspirapolvere ancora più pratico e facile da utilizzare.

Conga Rockstar 3000 lava anche i pavimenti

Un’altra caratteristica distintiva del Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA è la sua versatilità. Oltre alla funzione di aspirazione, questo modello consente anche di lavare i pavimenti grazie all’accessorio con serbatoio d’acqua e panno lavabile, da montare sulla spazzola motorizzata. Con la possibilità di lavare i pavimenti durante l’aspirazione in un’unica passata, il flusso d’acqua può essere regolato facilmente tramite un pulsante comodo da raggiungere con il piede. Il panno è estraibile e lavabile per un’igiene ottimale.

L’aspirapolvere Conga è dotato anche di un sistema ErgoFlex, che consente al tubo di piegarsi per raggiungere facilmente angoli difficili, come mobili alti o sotto letti e divani. Questo sistema offre una maggiore comodità durante l’utilizzo.

Sia il Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA della Cecotec che il Dyson V10 offrono prestazioni di alta qualità.

Photocredit amazon

Il Conga Rockstar 3000 Advance Ergowet Connected IA si distingue per la sua vasta gamma di accessori, le luci LED che migliorano la visibilità durante la pulizia, la potenza di aspirazione superiore, la maggiore durata della batteria, l’ampio display e il sistema ErgoFlex per raggiungere facilmente gli angoli difficili. Lo trovi sul sito Cecotec.