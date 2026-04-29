Educazione digitale – A Internazionale Kids a Reggio Emilia il progetto europeo per famiglie e bambini

– L’iniziativa coinvolge tre paesi – Spagna, Italia e Irlanda – ma ha l’ambizione di estendersi a tutta l’Unione europea

– L’obiettivo è formare una nuova generazione di cittadini informati e responsabili

Una newsletter per dare alle famiglie gli strumenti per esplorare e conoscere la sfera digitale e permettere ai bambini e alle bambine tra gli 8 e i 12 anni di sviluppare abitudini critiche e sicure. È questo SharedTime, il progetto finanziato dall’Unione europea e dedicato agli adulti e ai più piccoli per navigare insieme il mondo digitale, sviluppando competenze di alfabetizzazione mediatica e pensiero critico, che sarà presentato per la prima volta a Internazionale Kids a Reggio Emilia.

Il progetto.

Il progetto, che coinvolge tre Paesi – Spagna, Italia e Irlanda – si sviluppa attraverso una newsletter mensile abbinata a una piattaforma web che, nell’arco di dieci numeri, consentirà alle famiglie di riconoscere la disinformazione e di discutere della sicurezza online con notizie, video, attività, giochi ed esercizi di fact-checking. L’obiettivo principale è dunque quello di favorire esperienze di apprendimento condiviso che contrastino la disinformazione e rafforzino la consapevolezza digitale, connettendo famiglie, scuole e comunità, con l’ambizione di estendere il progetto a tutti i Paesi dell’Unione europea per formare una nuova generazione di cittadini informati e responsabili.

I partner.

Partner del progetto SharedTime sono: Verificat, associazione non profit con sede a Barcellona che si occupa di alfabetizzazione mediatica e fact-checking, Internazionale Kids, il mensile per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni che pubblica in italiano i migliori articoli, fumetti e giochi dai giornali per ragazzi di tutto il mondo, Smile and Learn, piattaforma spagnola di contenuti digitali educativi per bambini dai 3 ai 12 anni, Facta, testata italiana indipendente di fact-checking e debunking e CyberSafeKids organizzazione benefica irlandese che lavora per garantire ai bambini, genitori ed educatori di interagire con il mondo online in modo sicuro e consapevole.

“L’informazione che consumiamo ha un ruolo centrale nel modo in cui guardiamo il mondo e impariamo a vivere in una realtà complessa. E il ruolo della famiglia è fondamentale per sviluppare un rapporto sano e consapevole con l’informazione. Fino a non molto tempo fa, in molte famiglie si guardavano insieme i telegiornali e i quotidiani giravano per casa, pronti per essere letti e commentati insieme. Oggi questo accade sempre meno, perciò abbiamo voluto creare uno spazio condiviso di riflessione e di uso dell’informazione: un momento comune in cui bambini e genitori possano informarsi su temi importanti e imparare a riconoscere ed evitare la disinformazione” dice Lorenzo Marini, cofondatore di Verificat.

Presentazione e incontri.

La presentazione ufficiale del progetto sarà a Internazionale Kids a Reggio Emilia sabato 9 maggio alle 12, alla Biblioteca delle arti, nell’incontro dedicato agli adulti Famiglie digitali. Ma al festival di Internazionale Kids ci saranno anche altri due incontri per entrare fin da subito nel vivo dell’iniziativa: sempre sabato alle 15.30, al Teatro Cavallerizza, ci sarà l’incontro rivolto a bambine e bambini, a cura di Verificat, Non ci casco, per allenarsi a imparare a riconoscere le notizie false online e si prosegue alle 16, alla Biblioteca delle arti, con un incontro per genitori e insegnanti Ma è vero?, a cura di Facta, in cui si discuterà di strumenti e strategie per aiutare ragazze e ragazzi a distinguere il vero dal falso online, creando così un immaginario “libretto d’istruzioni” per Internet.