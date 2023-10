Federica Pellegrini desidera partorire in acqua: “E’ il mio elemento”

Federica Pellegrini è stata accolta con affetto e entusiasmo nel salotto di Verissimo. La Divina ha parlato della gravidanza e di come sta vivendo questo momento speciale della sua vita. Lei e il marito Matteo Giunti hanno sempre desiderato allargare la famiglia e ora stanno ponendo le basi del loro futuro insieme.

Federica ha rivelato d’aver scoperto d’essere incinta dopo aver fatto il test a casa. Il risultato lo ha letto Matteo che era felicissimo. Hanno poi scoperto il sesso del nascituro quasi subito e si sono commossi nel sapere che è una femmina. Federica diventerà mamma tra Natale e Capodanno, i tempi non sono precisi ma il periodo è quello di fine Dicembre. L’ex campionessa vorrebbe partorire in acqua, si è informata ed è attratta da questa tipologia di parto. E’ convinta che l’acqua è il suo elemento e sa gestirla:

- Advertisement -

“Mi sono informata per il parto in acqua, so come il mio corpo si adatta all’acqua, quindi propenderei per questa opzione”. Per ora non c’è nulla di definitivo. Sembra che i due sportivi abbiano scelto anche il nome della piccola, ma per il momento non lo vogliono rivelare e quando si rivolgono a lei la chiamano Meringa. Federica è al settimo cielo e non vede l’ora di diventare mamma.

Federica Pellegrini: “Matteo assisterà al parto“

“Per me potrebbe essere una bellissima esperienza, lascio scegliere la mamma. Di certo cercherò di farla ridere”, ha dichiarato Giunta che rimette la decisione a Federica. La Pellegrini non è molto convinta che il marito regga la situazione, potrebbe dire qualcosa fuori luogo.

- Advertisement -

Silvia Toffanin si è poi complimentata con la Divina per la sua perfetta forma fisica. E’ in forma nonostante la gravidanza sia avanzata. La gioia dell’ex campionessa è stata percepita anche dal numeroso pubblico di Verissimo.