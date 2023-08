Illusione ottica, riesci a trovare il gatto in 10 secondi? Se lo trovi sei un genio

La rete fornisce quotidianamente una miriade di nozioni e a suo modo riesce ad informare e anche ad attivare la mente. Sono molti i test e i giochini che circolano sui vari social in grado di mettere alla prova le proprie abilità mentali. E non si tratta di quoziente intellettivo, ma solo di elasticità della mente, originata solitamente da un certo allenamento.

In questi giorni, dato anche il periodo di vacanza e la ricerca di passatempi da fare sotto l’ombrellone, è diventato virale un giochino davvero curioso. Un test che mette alla prova l’attenzione, la selezione nel guardare, e non a caso anche una certa calma. L’immagine condivisa che sicuramente è apparsa su tutti i profili social ritrae un disegno con tante facce. Diversi visi che rappresentano tipologie di persone: uomini, donne, grandi e piccoli non somiglianti.

- Advertisement -

Trova il gatto in 10 secondi

Il test richiede di trovare tra la folla, un gattino. Ovviamente il gioco appare facile eppure, è difficile da credere, molto persone impiegano più di un minuto per trovare l’animale che è nascosto decisamente molto bene. E voi lo avete trovato? Di seguito la soluzione al quesito se non siete riusciti a risolverlo. Una volta che scoprirete dove si trova il gatto rimarrete senza parole.

Test, cerca il gatto: ecco dove si trova

Il giochino delle facce e del gatto è sicuramente molto divertente e anche impegnativo. Si può fare anche con altre persone. Insieme è sicuramente più facile e coinvolgente. Il test è un passatempo curioso che aiuta ad attivare la mente e permette anche d’essere più arguti e attenti a ciò che succede.

- Advertisement -

Ecco dove si trova il gatto. Guardate bene l’immagine, provate a cercarlo e se non ci riuscite guardate la soluzione: la prossima volta sarete sicuramente più veloci nel risolvere l’enigma.