Inter: il Barcellona tenta Brozovic

Brozovic sempre più lontano dall’Inter. Il croato valuta diverse offerta, ma quella del Barcellona lo tenta più delle altre.

Inter: dove andrà Brozovic?

A meno di grossi colpi di scena, l’Inter farà a meno di Brozovic per la prossima stagione. A prendere il suo posto sarà Calhanoglu. I nerazzurri hanno deciso di tagliare uno degli ingaggi più pesanti della rosa. La necessità di privarsi del proprio campione potrebbe favorire le acquirenti e tra queste c’è l’Al Nassr, squadra nella quale milita Cristiano Ronaldo, che avrebbe offerto fior di milioni per assicurarsi il calciatore. Gli emissari della squadra Saudita sarebbero volati a Milano per strappare un sì al calciatore, che avrebbe rifiutato la generosa offerta. Brozovic vuole il Barcellona.

Il Barcellona su Brozovic

Sebbene non sia arrivata ancora nessuna offerta dalla Spagna, sembra che Xavi voglia affidare a Brozovic le chiavi del centrocampo. C’è però un punto a sfavore dei blaugrana. Il bilancio della squadra scricchiola e pagare 23 milioni, che poi è l’offerta avanzata dall’Al Nassr, appare proibitivo.

L’Inter intanto resta al palo e spera che la trattativa si sblocchi al più presto, così da poter incassare e fare un’offerta per acquistare Davide Frattesi del Sassuolo.