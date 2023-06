Juve: Bonucci vicino all’addio

Bonucci non rientra nei progetti futuri della Juve e potrebbe presto annunciare l’addio.

Juve: dove andrà Bonucci?

Possibile cessione in vista per la Juve: tratta del difensore Leonardo Bonucci, che potrebbe lasciare la squadra a breve.

- Advertisement -

La società non ritiene il proprio capitano un perno nel progetto tecnico e lo ha ribadito al giocatore anche nelle ultime ore.

Nel caso arrivassero proposte interessanti, i bianconeri le valuterebbero. Vlahovic potrebbe invece finire all’estero. Il giocatore fa gola al Real Madrid, che sembra fortemente interessato. I bianconeri vogliono incassare 80 milioni dall’eventuale cessione. Bisogna ora vedere quanto il Real si avvicinerà a quella cifra e quanto i bianconeri saranno disposti a trattare. L’obiettivo del club in questo momento è alleggerire il monte ingaggi.

- Advertisement -

Quanto risparmierebbero i bianconeri

L’obiettivo del club è di alleggerire il monte ingaggi. Quello di Bonucci, che prende 6,5 milioni netti all’anno ed è sotto contratto ancora per una stagione. Anche Vlahovic rientra tra gli ingaggi più onerosi. Tra gli altri c’è anche Alex Sandro, che potrebbe andare in Arabia Saudita, consentendo ai bianconeri di incassare una bella cifra da investire in parte sul mercato. Il colpo più importante è al momento il trasferimento di Weah, giocatore versatile che consentirebbe più soluzioni tattiche ad Allegri.