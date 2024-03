Kate Middleton ha il cancro, la principessa di Galles lo rivela in questo VIDEO

Kate Middleton, 42 anni, era stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per un “importante intervento chirurgico addominale“.

La principessa di Galles, Kate, consorte dell’erede al trono britannico William, ha rivelato in un messaggio video al Paese di essere in cura per un cancro dopo l’intervento chirurgico all’addome avvenuto oltre due mesi fa nella London Clinic.

Non ha specificato il tipo di cancro, ma ha dichiarato di aver iniziato la chemioterapia alla fine di febbraio, confermando che la diagnosi è stata precoce grazie a una biopsia post-operatoria.

Chiedendo rispetto per la sua privacy, quella di William e dei loro figli, ha cercato di mantenere un tono ottimista nonostante il suo aspetto dimagrito nel video girato a Windsor.

VIDEO DELLA PRINCIPESSA

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha espresso sostegno e auguri a Kate, lodandone il coraggio per la sua dichiarazione pubblica e chiedendo massima privacy dopo l’attenzione mediatica degli ultimi tempi. Anche la Casa Bianca ha manifestato solidarietà alla principessa dopo l’annuncio della sua malattia.

Kensington Palace ha annunciato che né lei né William parteciperanno alla messa reale di Pasqua, il 31 marzo, diffondendo il video per contrastare le illazioni e le teorie cospiratorie sulla sua salute.