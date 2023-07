Lukaku alla Juve: frecciatina di Materazzi

Lukaku ha voglia di Juve e manda messaggi tramite social a Giuntoli e Allegri.

Quali messaggi ha mandato Lukaku?

Un triennale da 9 milioni a stagione e tanta voglia di cominciare a lavorare con la squadra. Lukaku e la società bianconera avrebbero trovato un accordo.

- Advertisement -

Big Rom ha lanciato messaggi fin troppo chiari alla società nerazzurra, rendendosi irreperibile quando il club lo cercava. Questo accadeva una decina di giorni fa. Sono poi cominciati i rumors, culminati con una frattura tra le parti.

La Juve ha osservato la vicenda e infine ha affondato il colpo. Lukaku andrebbe a sostituire Vlahovic. E a giudicare dal messaggio social postato sul profilo Twitter del giocatore (“Aspettalo l’accordo”), presto arriveranno succose novità.

- Advertisement -

La frecciatina di Materazzi

Big Rom ha dunque scelto la Juve. I tifosi saranno di certo delusi dalla scelta e dall’atteggiamento adottato dall’attaccante. Tra gli scontenti troviamo anche Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha criticato il calciatore. “Chi conosce le cose, sa che l’Inter ha fatto di tutto per tre volte con Lukaku. La prima, quando lo vollero prendendolo dallo United. La seconda, riaccogliendolo dopo l’anno al Chelsea. E la terza, dimostrandogli di volerlo riacquistare. […] Dovrebbe fare come Onana, un signore, conquistandosi il rispetto”.