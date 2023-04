Napoli: cresce l’attesa per la festa scudetto

La Lega di Serie A potrebbe spostare a domenica la partita tra Napoli e Salernitana prevista in origine sabato alle 15.00.

Napoli: perché la Lega vuole spostare la partita con la Salernitana?

Nel caso in cui la Lazio non vincesse contro l’Inter, la squadra di Spalletti sarebbe campione di Italia. Per questo le autorità del capoluogo campano hanno chiesto la contemporaneità delle due sfide. “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà“, ha dichiarato il presidente Lorenzo Casini. La Prefettura di Napoli ha aperto un vertice per capire come comportarsi. Al momento sarebbero due le proposte che tengono banco per il prossimo fine settimana: la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio domenica alle 12:30 o il Napoli domenica alle 15.00.

- Advertisement -

I motivi di ordine pubblico

Il Prefetto Claudio Palomba ha parlato con la Lega Serie A e con il Ministro Piantedosi per capire come gestire il mobilitarsi dei tifosi per la probabile festa. Duemila agenti sono in marcia verso Napoli come rinforzi. A questi si aggiungono uomini dell’Esercito. Il centro cittadino sarà chiuso al traffico. Posticipare la gara degli azzurri consentirebbe una miglior gestione dell’ordine pubblico. Ecco perché si pensa a spostare la partita a domenica.