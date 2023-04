Napoli: il tricolore è dietro l’angolo

Sebbene sia stata una giornata di campionato senza vittorie per le Big, il Napoli serra i ranghi intorno al suo terzo tricolore.

Napoli: undici punti la separano dal tricolore

Weekend disastroso per le Big del nostro campionato. Solo la Roma vince e con ampio margine. Nonostante l’assenza di Dybala, la squadra di Mourinho segna tre gol e domina la gara. Bove, Pellegrini e Abraham piegano l’Udinese. Milan e Napoli pareggiano, mentre Inter e Juve perdono. Cambia poco o nulla per i partenopei, che avanzano a vele spiegate verso uno strameritato tricolore. E c’è un’altra buona notizia: è pace fatta tra De Laurentiis e i tifosi che lo contestavano. Alle spalle della capolista prosegue il cammino solitario della Lazio, con dieci punti di vantaggio sull’Inter e con un posto in Champions praticamente suo. L’Inter è invece in crisi dopo l’undicesima sconfitta e la Juve fa riposare i titolari senza però ottenere i benefici sperati.

Allegri pensa allo Sporting

Allegri pensa allo Sporting e lascia in panchina tanti titolari. Il Sassuolo prende il sopravvento nella ripresa, con Defrel che sfiora il gol su angolo e poi segna in mischia, complice l’errore di Nicolò Fagioli. Allegri spende le carte Cuadrado, Di Maria e Chiesa troppo tardi. La Juve assedia Consigli, ma non c’è molto da fare contro un Sassuolo chiuso.