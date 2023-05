OROSCOPO SETTIMANALE dal 15 Maggio al 21 Maggio, scopri i difetti di questi segni

Scopri cosa riserva l’oroscopo della settimana per te. Le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali, offrono consigli e indicazioni su amore, carriera, salute e benessere.

L’oroscopo settimanale per ciascun segno zodiacale dal 15 al 21 Maggio, accompagnato da un difetto associato a ciascun segno. Leggi l’oroscopo e preparati ad affrontare la settimana con saggezza e consapevolezza, scopri cosa potrebbe riservarti!

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

La settimana si prospetta ricca di sfide e nuove opportunità per te. Grazie al tuo coraggio e all’atteggiamento intraprendente, sarai in grado di superare ogni ostacolo che si presenterà sulla tua strada. Focalizzati sui tuoi obiettivi e sfrutta al massimo le tue capacità. Difetto: impulsività.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

La settimana potrebbe portare alcuni cambiamenti significativi nella tua vita, caro Toro. Sarà importante mantenere un equilibrio tra la stabilità che cerchi e la flessibilità necessaria per adattarti ai nuovi scenari. Ricorda di prenderti del tempo per te stesso e di seguire il tuo istinto. Difetto: testardaggine.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Per i Gemelli, la settimana potrebbe essere caratterizzata da una maggiore comunicazione e socializzazione. Sarai al centro dell’attenzione e avrai l’opportunità di far valere la tua intelligenza e il tuo fascino. Tieni presente di mantenere un certo grado di concentrazione per evitare di disperdere le tue energie. Difetto: superficialità.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

La settimana potrebbe portare un senso di riflessione e introspezione. Avrai bisogno di un po’ di tempo per te stesso per esplorare i tuoi sentimenti e le tue emozioni più profonde. Ricorda di non permettere che l’insicurezza ti ostacoli nel perseguire ciò che desideri veramente. Difetto: sensibilità eccessiva.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Potrebbe essere un momento di grande ispirazione e creatività per te, Leone. Approfitta di questa fase per mostrare al mondo le tue abilità e la tua fiducia in te stesso. Ricorda di concederti anche momenti di relax per mantenere un equilibrio tra lavoro e svago. Difetto: bisogno di essere al centro dell’attenzione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Per la Vergine, la settimana potrebbe portare qualche sfida legata all’organizzazione e alla precisione. Sarà importante mantenere la calma e affrontare i problemi uno alla volta. Ricorda di non farti prendere troppo dalle piccolezze e di concentrarti sugli obiettivi principali. Difetto: eccesso di critica verso gli altri e se stessi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Questa settimana potrebbe portare un equilibrio armonioso nelle tue relazioni. Sarai in grado di mediare e trovare soluzioni pacifiche in situazioni complesse. Sii consapevole, però, che potresti avere difficoltà a prendere decisioni rapide a causa della tua natura indecisa. Difetto: indecisione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Per gli Scorpioni, la settimana potrebbe portare trasformazioni profonde e intense. Sarà un momento per affrontare i tuoi timori e lasciare andare ciò che non ti serve più. Tieni presente che la tua natura riservata potrebbe ostacolarti nel condividere apertamente le tue emozioni con gli altri. Difetto: gelosia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Alle porte avventure e nuove opportunità. Sfrutta al massimo l’energia positiva che ti circonda e segui il tuo spirito avventuroso. Ricorda, che la tua tendenza all’eccesso potrebbe portarti a trascurare i dettagli importanti. Difetto: impulsività.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Per i Capricorno, si richiedere un approccio pratico e concentrato. Sarà un momento per pianificare attentamente i tuoi obiettivi e lavorare sodo per raggiungerli. La tua ambizione potrebbe portarti a essere troppo severo con te stesso e con gli altri. Difetto: severità eccessiva.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

La settimana potrebbe portare un senso di innovazione e originalità nella tua vita. Sarai in grado di portare idee uniche e rivoluzionarie nel tuo lavoro e nelle tue relazioni. Ricorda che la tua natura ribelle potrebbe ostacolarti nel seguire le regole stabilite. Difetto: ribellione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Per i Pesci si prospetta una maggiore connessione con il tuo mondo emotivo e quello spirituale. Sarai in sintonia con le vibrazioni intorno a te e potrai offrire un grande sostegno emotivo agli altri. Sii consapevole che la tua tendenza all’evitare i conflitti potrebbe ostacolarti nel porre i confini necessari. Difetto: evitamento dei conflitti.