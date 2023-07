Le speranze del Paris Saint Germain si infrangono dopo la dichiarazione d’amore di Victor Osimhen al suo Napoli.

Osimhen: cosa ha dichiarato?

Tra le tante squadre interessate al capocannoniere dello scorso campionato di Serie A c’era anche il Paris Saint Germain. E c’era perché, dopo le recenti dichiarazioni del nigeriano, il club francese ha capito che strapparlo al Napoli è un’impresa impraticabile.

Il calciatore vuole restare in azzurro che continuare a vincere con la squadra che lo ha consacrato come uno dei talenti calcistici più luminosi. “Ho vinto con una squadra che apprezza le piccole cose che fai per loro. E dopo lo scudetto, qualsiasi cosa arriverà dopo sarà sempre importante per me, come la Champions, la Coppa Italia e tutto il resto. Io sto lavorando veramente duramente per far sì che ciò accada”, ha dichiarato il nigeriano campione d’Italia, che presto potrebbe ritrovarsi a dividere il campo con un giovane attaccante della Premier.

Un altro attaccante per Garcia

E mentre Osimhen giura amore al Napoli, Kim Minjae saluta i compagni e parte per aggregarsi al Bayer Monaco. Il club tedesco ha pagato la clausola di 80 milioni.

Ora il Napoli cerca un sostituto per la difesa e intanto pensa a un attaccante: Max Kilman. Il 26enne in forze al Wolverhampton ha disputato un’ottima stagione e suscitato l’interesse degli azzurri, che stanno sondando il terreno. La richiesta sarebbe di 40 milioni, metà del tesoretto accumulato dalla vendita di Kim.