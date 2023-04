Osimhen in dubbio per il match di Champions

Victor Osimhen potrebbe saltare il match di andata contro il Milan previsto per domani sera.

Osimhen: giocherà contro il Milan?

Siamo vicini allo storico match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli affronterà il Milan domani sera. Con la vittoria di Lecce gli azzurri si avvicinano alla matematica vittoria dello scudetto e soprattutto voltano pagina. La batosta in campionato contro i rossoneri ha fatto male all’orgoglio dei quasi campioni d’Italia. Contro il Lecce si è rivisto un Napoli un po’ in sofferenza. Problema di condizione, che starebbe calando, ma è anche la mancanza di Osimhen che si fa sentire lì davanti. I primi novanta minuti col Milan daranno più elementi per capire il momento degli azzurri. L’unica cosa certa è che il Napoli soffre il modo di giocare dei rossoneri. Intanto Osimhen si allena da solo e attende di sottoporsi agli esami medici che gli diranno se potrà giocare.

La tattica di Spalletti

Se Spalletti cambierà o no qualcosa contro il Milan è un quesito che i tifosi del Napoli si pongono. Difficile che il tecnico stravolga la propria idea di calcio, ma potrebbe apportare degli accorgimenti sperando di avere Osimhen. La presenza del nigeriano costringerebbe Pioli ad abbassare un po’ la linea difensiva e il pressing rispetto alla partita di campionato. Questo permetterebbe al Napoli di respirare e giocare come sa fare.