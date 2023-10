Pancreas: che cos’è, quali sono le sue funzioni, come curarlo tutti i giorni

Il pancreas è un organo cruciale nel nostro corpo, spesso sottovalutato, ma con un ruolo fondamentale per la salute. Si trova nella parte superiore dell’addome, dietro lo stomaco, ed è suddiviso in due parti: l’endocrino e l’esocrino. L’endocrino è composto dalle cellule delle isole di Langerhans, che rilasciano ormoni come l’insulina e il glucagone, regolando il livello di zucchero nel sangue.

La funzione principale del pancreas è quella di aiutare nella digestione. L’aspetto esocrino del pancreas produce enzimi digestivi che vengono rilasciati nel duodeno per aiutare a scomporre i cibi, consentendo una migliore assorbimento dei nutrienti.

Pancreas, livelli di zucchero e insulina: informazioni importanti per prevenire o conoscere il diabete

Il pancreas svolge anche un ruolo vitale nella regolazione dei livelli di zucchero nel sangue attraverso la produzione di insulina e glucagone.

L’insulina abbassa il livello di zucchero nel sangue, consentendo alle cellule di utilizzarlo per l’energia o il deposito, mentre il glucagone aumenta il livello di zucchero quando è troppo basso.

Purtroppo, il pancreas è soggetto a diverse malattie, tra cui il diabete, in cui il corpo non produce sufficiente insulina o non la utilizza correttamente, portando a elevati livelli di zucchero nel sangue.

La pancreatite è un’altra condizione comune, causata da infiammazioni del pancreas, spesso associate all’abuso di alcol o calcoli biliari. Il cancro al pancreas è altamente letale e spesso diagnosticato in uno stadio avanzato.

Mantenere il pancreas sano: stile di vita e alimentazione

Per mantenere il pancreas sano, è essenziale adottare uno stile di vita sano. Limitare il consumo di alcol, evitare il fumo e seguire una dieta equilibrata può ridurre il rischio di malattie pancreatiche.

L’esercizio fisico regolare e il controllo del peso sono anche fattori chiave per prevenire problemi legati al pancreas. Inoltre, è fondamentale monitorare i livelli di zucchero nel sangue, poiché il pancreas è cruciale per la gestione di quest’ultimo.

Quali cibi aiutano il pancreas e quali esami fare per controllare il suo stato di salute

Una dieta per un pancreas sano richiede la limitazione di grassi saturi e zuccheri semplici, sostituendoli con grassi sani, proteine magre, fibre, carboidrati complessi e alimenti ricchi di antiossidanti.

La frutta va consumata con moderazione, circa 2-3 porzioni al giorno da circa 150 grammi.

Evita carne rossa, cibi fritti, alimenti grassi come burro o margarina, dolciumi, bevande zuccherate, caffeina e alcol. Per la salute del pancreas, opta per verdura a foglia verde, cavoli, broccoli, frutti rossi, probiotici, cereali integrali, pesce bianco, legumi, zenzero, curcuma, patata dolce e aglio, poiché questi alimenti contribuiscono a ridurre l’infiammazione, stabilizzare la glicemia e promuovere la salute pancreatica.

Ecco invece i principali esami medici richiesti per controllare la salute di questo organo digestivo e metabolico importante: il dosaggio di enzimi come amilasi e lipasi nel sangue, l’analisi delle feci per monitorare i livelli di enzimi, l’ecografia addominale per rivelare cisti o calcoli biliari, la TC per individuare tumori, il test di stimolazione della secretina per valutare la funzionalità pancreatica, la RM per immagini dettagliate, la CPRE per le cause dell’ostruzione biliare e l’endoscopia per l’esame diretto del pancreas e campioni di tessuto.