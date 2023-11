Papa Francesco ha problemi di salute, ecco cosa avrebbe

Questa mattina, nell’ambito di un incontro con i rabbini europei, Papa Francesco ha fatto sapere di avere problemi di salute che lo affliggono in questo periodo. Il Pontefice, infatti, ha ammesso di avere problemi proprio nell’intervento iniziale che è stato pubblicato dall’ANSA:

“Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate“.

Secondo le indiscrezioni Papa Francesco avrebbe pronunciato questo breve discorso con voce molto affaticata e non ha più rilasciato dichiarazioni dopo questo intervento. Il pontefice ha una giornata piena di impegni, sia per quanto riguarda incontri personali che udienze pubbliche. Infatti, proprio nella giornata di oggi il Papa dovrebbe incontrare in Aula Paolo VI 7.000 bambini provenienti da tutto il mondo.

Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha fatto sapere che il pontefice avrebbe un forte raffreddore e che le attività e gli incontri proseguono regolarmente.

Ma cosa diceva il discorso che il Papa ha consegnato ai rabbini europei?

L’Ansa ha pubblicato alcuni passi, nei quali il pontefice dice che non sono le armi, non il terrorismo, non la guerra, ma la compassione, la giustizia e il dialogo i mezzi adeguati per edificare la pace. Inoltre Papa Francesco ha chiesto ai rabbini di rendersi costruttori di dialogo per diventare “edificatore di pace”.