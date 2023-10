Roma: armato di machete ferisce due persone

Armato di machete ha aggredito due persone che si trovavano davanti un negozio di street food. Dopo aver aggredito le vittime, l’uomo le ha colpite diverse volte e, successivamente, si è dato alla fuga lasciandosi alle spalle due persone a terra con gravi ferite.

L’aggressione

La brutale aggressione nella zona di Torpignattara sulla via Casilina. Attimi di terrore che hanno preso vita davanti alla moltitudine di persone che affollavano l’importante arteria della capitale nel tardo pomeriggio di ieri.

Ieri, intorno alle 19:30 arrivano decine di richieste d’intervento al 112. Numerose volanti della polizia sono presenti sul posto. I due feriti, entrambi stranieri, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dalle ambulanze del 118 in codice rosso. Uno si trova al policlinico Umberto I ed è grave, ma non è in pericolo di vita. L’altro è stato portato all’ospedale San Giovanni e, a causa delle ferite riportate durante l’aggressione, sta lottando tra la vita e la morte.

L’aggressore, armato di machete, è riuscito a fuggire. Subito dopo i fatti è partita la caccia all’uomo guidata dagli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e San Lorenzo. Sulla scena del crimine sono presenti gli uomini della squadra mobile e della polizia scientifica.