Roma: ragazzo viene investito e perde la vita

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto questa mattina da un’auto a Roma sulla via Flaminia 1179, di fronte alla stazione Labaro. Subito dopo l’incidente il giovane è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea in fin di vita e ha perso la vita sul posto poco dopo il suo arrivo.

Ancora non è chiara la dinamica l’incidente ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il tragico incidente ha coinvolto due veicoli tra cui un taxi. L’incidente sarebbe avvenuto mentre il ragazzo stava per raggiungere la fermata del trenino del posto.

I conducenti sono stati trasportati all’ospedale San Filippo Neri per ulteriori accertamenti, mentre per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il 21enne sarebbe stato investito mentre era intento ad attraversare la strada lungo un attraversamento pedonale proprio sulla Via Flaminia, una delle strade più trafficate della capitale. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Cassia.

Poco dopo l’incidente è passato in zona l’ex candidato PD alla regione Lazio Alessio D’Amato che è rimasto scioccato dalla visione del sangue del giovane sull’asfalto e ha chiesto di agire subito per un piano straordinario strade sicure. Roma e il Lazio hanno il triste primato italiano, 153 vittime di incidenti stradali.