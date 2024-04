Roma: sospesa un’educatrice di asilo nido

Al momento l’accusa nei confronti di questa educatrice che operava presso un asilo nido della Capitale è aggressioni e maltrattamenti. Le vittime sono bambini al di sotto dei 3 anni di età.

La vicenda riguarda un asilo nido della Capitale, privato ma convenzionato.

- Advertisement -

A seguito delle segnalazioni da parte di alcuni genitori che avevano notato un cambiamento nell’attitudine dei loro figli, un maggiore nervosismo a casa, il mattino piangevano e non volevano essere lasciati nella struttura, sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri.

Grazie ad apposite telecamere collocate nei locali della scuola, è stato possibile riscontrare ciò che non si desiderava vedere: questa educatrice gridava, insultava e spingeva questi poveri bambini i quali, se piangevano, venivano ulteriormente sgridati dall’insegnante per questo.

- Advertisement -

I bambini, oltre a non essere accuditi adeguatamente come dovrebbe avvenire in un ambiente preposto a tale scopo, soprattutto considerando la loro età che non raggiunge i tre anni, venivano violentemente rimproverati e spinti. Un clima di terrore che non è accettabile in un asilo nido e, in generale, in nessun contesto che dovrebbe essere educativo.

Con queste motivazioni, il Gip del tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto per la discutibile insegnante 6 mesi di sospensione dell’attività. La notifica alla donna è stata realizzata dai Carabinieri della Stazione Nuovo Salario.