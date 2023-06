Serie A: i migliori calciatori della stagione ‘22-‘23

Manca una giornata alla fine del campionato di calcio di Serie A, ma già possiamo stilare una lista dei migliori calciatori che verranno premiati nell’ultima giornata.

Serie A: chi sono i migliori calciatori?

La Lega Serie A ha reso noti i nomi dei giocatori premiati nelle rispettive categorie.

- Advertisement -

Kvaratskhelia del Napoli è stato nominato MVP della stagione. Il georgiano volante è uno dei protagonisti della straordinaria stagione Del Napoli di Spalletti. Un calciatore che sa abbinare bellezza e concretezza. Anche grazie a lui gli azzurri hanno trovato un assetto offensivo di rara magnificenza.

All’appello non potevano mancare altri due protagonisti della cavalcata partenopea: Victor Osimhen e Minjae Kim. L’attaccante nigeriano finirà la stagione sollevando il trofeo di capocannoniere del campionato. Kim solleverà quello di miglior difensore. Senza l’apporto di entrambi il Napoli non avrebbe “ammazzato” il campionato.

- Advertisement -

Gli altri premiati

Tra i premiati ci sono anche Nicolò Barella (miglior centrocampista) e Ivan Provedel (miglior portiere). Il cammino dell’Inter in Champions League è stato come quello del Napoli in campionato.

La squadra di Inzaghi ha triturato tutti gli avversari, guadagnando un meritato posto in finale. Barella è stato uno dei giocatori cardine del centrocampo nerazzurro. Così come Provedel si è rivelato una colonna portante della difesa della Lazio, che ha fatto un campionato straordinario, rovinato solo dall’eccezionale exploit del Napoli.

Tra gli altri sarà premiato anche Nicolò Fagioli della Juventus, che solleverà il trofeo di miglior under 23.