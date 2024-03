U.S.A. è Super Tuesday: valanga di consensi per Trump

E’ stato davvero un ‘Super Tuesday’ con la candidata Nikki Haley, Governatrice della South Carolina, che si ritira dalla corsa alla Casa Bianca lasciando (come se ce ne fosse bisogno!) ancora più campo libero a Trump e Biden. La Haley non ha al momento dichiarato il suo sostegno a Donald Trump ma, difronte alla domanda diretta, si è limitata a rispondere, evocando la Lady di Ferro, che “Si deve guadagnare i miei voti“.

Trump ha dichiarato di non volere i supporter della Haley, mentre Biden ha affermato che c’è posto per loro nella sua campagna. Il saldo di questo Super Tuesday, la mega tornata delle primarie, vede dominare Trump: ha conquistato tutti gli Stati con la sola eccezione del Vermont.

Trump ha celebrato questi risultati dichiarando ai suoi “Lo chiamano Super Tuesday per un motivo, è stata una serata formidabile” e proseguendo “una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia“. E, infine, additando l’avversario Biden (perché, di fatto, è uno scontro tra i due) di essere “il peggior presidente di sempre“.

Biden ha risposto ricordando agli americani che Trump distruggerà la democrazia, cancellerà diritti fondamentali dei cittadini americani, come quello delle donne di scegliere liberamente in ambito sanitario, e approverà tagli fiscali per miliardi di dollari (a beneficio dei più ricchi).

Al momento, una fetta (abbondante) della popolazione votante esulta per il ritorno e il successo di Trump in questo Super Tuesday; contemporaneamente, un nutrito numero di elettori repubblicani si sente molto preoccupato per il suo possibile rewind alla Casa Bianca.