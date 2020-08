Xiaomi Mi 10 Ultra: Qual è il funzionamento della ricarica Wireless a 50 W

Con Xiaomi Mi 10 Ultra è possibile ricaricare la batteria in Wireless 50 W, un sistema che permette di arrivare al 100% in solo 40 minuti

Come tutti i possessori di uno Xiaomi Mi 10 Ultra sanno, uno dei punti di forza di questo smartphone è rappresentato dal supporto alla ricarica 120 W. Però, anche la ricarica Wireless a 50 W è in grado di fornire risultati molto soddisfacenti.

Infatti, con questo sistema la batteria di cui è dotato il dispositivo, che è di 4.500 mAh, viene ricaricata in poco più di 40 minuti. Non si può negare che sia una soluzione molto comoda, visto che con l’utilizzo odierno gli smartphone si scaricano facilmente.

Come funziona la ricarica Wireless dello Xiaomi Mi 10 Ultra

Per riuscire ad ottenere questa tecnologia, il produttore di Xiaomi Mi 10 Ultra ha spiegato di avere cambiato la disposizione delle pompe di carica tra la bobina e la batteria. Ovvero, su questo dispositivo le due pompe di ricarica sono state posizionate in parallelo.

Una decisione questa che, come risultato, ha portato ad avere un miglioramento dell’efficienza della conversione della tensione. Inoltre, le pompe di ricarica presenti sullo Xiaomi Mi 10 Ultra hanno un’efficienza del 98,5%, le quali sono state collegate alla batteria con un materiale composto dal grafene.

Questa scelta è stata dettata dal fatto che il grafene è molto conduttivo, quindi di conseguenza riduce sensibilmente le dispersioni. Tra l’altro, le perdite vengono ulteriormente ridotte grazie all’eccellente lavoro svolto sulle bobine, infatti il loro desing è stato studiato appositamente per lavorare sul campo magnetico.

Un altro punto di forza è rappresentato dal fatto che lo Xiaomi comunica costantemente con il caricabatterie, riuscendo a ottenere una carica ottimale grazie alla regolazione della corrente di uscita.

Indubbiamente, con Xiaomi Mi 10 Ultra si è trovato un sistema in termini di velocità che ha apportato significativi miglioramenti, in quanto rispetto alla ricarica Wireless W 50 di Huawei P40 Pro+ per arrivare ricaricare la batteria al 100%, al posto di 75 minuti, ci vogliono appena 40 minuti.