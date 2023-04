A tu per tu con Cinzia Carreri

Con la sua voce travolge e stravolge. Delicatezza, eleganza e raffinatezza completano il suo profilo. Cinzia Carreri inizia il suo percorso artistico come ballerina, diplomandosi all’accademia Spid dance Academy di Milano nel 2012, dove oltre alla danza scopre la sua voce.

Dopo il diploma intraprende diversi lavori nel mondo dello spettacolo ed entra a far parte di una compagnia teatrale di Operetta, con la quale si esibisce in numerosi teatri d’Italia per 5 anni. Nel 2016 partecipa come cantante a Cultura moderna, con Matteo Mammucari, nel 2018 entra nel team di Albano a The Voice of Italy e nel 2019 ha modo di sfidare Alberto Urso ad Amici di Maria de Filippi. Tutte esperienze che considera indimenticabili.

- Advertisement -

Nel contempo ha sempre lavorato con diverse agenzie di intrattenimento che la richiedono come cantante ad eventi importanti. Nel 2021 continua il suo percorso su navi da crociera, con la possibilità di essere protagonista di uno Show tutto suo. Durante la scorsa esperienza lavorativa invece, è stata la voce di uno show circense di acrobati, musicalmente e registicamente ideato da produzioni che hanno collaborato anche con Cirque du Soleil. Cinzia ha già 4 inediti pubblicati che potete trovare su tutte le piattaforme musicali online. Il suo stile vocale è crossover e pop. Crede fermamente che i sogni si possano realizzare, basta volerlo. E’ già al lavoro per l’uscita del suo prossimo singolo con Zeno music.

Video-intervista a Cinzia Carreri