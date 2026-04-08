Arilica festival fa il pieno: il mix “punk e arte” conquista il pubblico di Peschiera del Garda

Grande successo per Arilica, il Festival della Cultura ospitato a Peschiera del Garda (nel Veronese) fino al 24 maggio 2026, che ha fatto registrare il sold out in tutti gli eventi in programma.

“Tutte le serate previste in programma, siano state performance, concerti o inaugurazioni”, afferma il direttore artistico Matteo Vanzan “hanno esaurito tutti i posti disponibili di capienza, come ha dimostrato, ad esempio, lo spettacolo di Phill Reynolds oltre alle mostre interne ed esterne che hanno già registrato migliaia di presenze. Questo dimostra un’attenzione e una curiosità nei confronti di artisti che si stanno esibendo non solamente in Italia, ma soprattutto all’estero veicolando l’attenzione verso un mondo culturale più vivo che mai”.

Ospiti d’onore di questo quarto weekend saranno la formazione DIVO e Olly Riva, leader e cantante della band alternativa Shandon.

Sabato 11 aprile alle ore 21:00 presso la Palazzina Storica, in parco Catullo, ospiterà il progetto DIVO che vedrà esibirsi Alan Bedin alla voce, Marco Ponchiroli al piano e Alvise Seggi al basso in un viaggio attraverso i nomi italiani che hanno fatto la storia del songbook dei grandi classici della Musica Italiana, portando nel mondo la passione, lo stile e la cultura di un paese unico. Dallo swing italiano al jazz contaminato, dal cantautorato alla canzone celebrativa, questo spettacolo celebra l’Italia attraverso le sue voci più iconiche.

Sempre alla Palazzina Storica, domenica 12 aprile alle ore 21:00, andrà in scena una delle voci più amate del circuito della musica indipendente italiana ed internazionale: Olly Riva, frontman e fondatore degli Shandon, band pioniera dello ska-punk in Italia, attivo in altri progetti come The Fire, The Magnetics e Soul Rockets.

Sul palco dell’Arilica Festival l’artista eseguirà in chiave acustica i migliori arrangiamenti del repertorio delle sue band per una serata densa di vibrazioni punk rock, soul e rock’n’roll.

Continuano le mostre ospitate in Palazzina Storica, “Light&Shadow”, e al Sottotetto della Caserma dell’Artiglieria, “BlaBlaBla. Contro il linguaggio esausto”, collettive di arte contemporanea che indagano il rapporto tra luce e spazio e di un linguaggio dell’arte che smonta il “bla bla” contemporaneo per restituire all’arte una funzione critica e generativa.

In attesa di ospitare l’incontro con Cristiano Godano previsto per domenica 26 aprile in piazza San Marco, Arilica Festival si sta già preparando per l’invasione di piazza d’Armi della Street Art Performance di domenica 19 aprile, dove si esibiranno alcuni dei più importanti street artist italiani come Mister Clay, Dropsy, KayOne, Mowe, Slog175 e Zor.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi

PROGRAMMA DEL FESTIVAL E MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO:

WWW.ARILICAFESTIVAL.IT