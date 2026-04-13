Incontro con la scienza: una nuova era per Codice Edizioni

A 23 anni dalla sua fondazione, Codice Edizioni, storica casa editrice specializzata sui temi scientifici – entrata nella costellazione del Polo Editoriale Feltrinelli – dà il via a un nuovo percorso che vede rafforzato il proprio ruolo nel panorama della divulgazione scientifica italiana.

Un passaggio che segna un’evoluzione significativa per la casa editrice da sempre caratterizzata da una duplice anima: da un lato l’attività editoriale, che negli anni ha pubblicato titoli e autori di grande rilievo nella divulgazione scientifica come Stephen Jay Gould, Kevin Kelly, Telmo Pievani, Giulio Tononi, Marc Augé, Luciano Floridi, Douglas Hofstadter, Axel Honneth, David Quammen, Anton Zeilinger, Eric Candel, Edward O. Wilson e molti altri; dall’altro la progettazione e realizzazione di festival ed eventi culturali di rilievo nazionale, una divisione che continua il suo percorso sotto il nome di Codice Produzioni.

A inaugurare l’avvio di questo nuovo corso l’appuntamento Incontro con la scienza,

in programma mercoledì 15 aprile alle ore 18 al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nell’ambito del Festival delle Scienze. Protagonisti dell’evento saranno Giorgio Parisi, fisico teorico e Premio Nobel, ed Enrico Alleva, etologo e accademico dei Lincei, in un dialogo con Vittorio Bo, fondatore della casa editrice. Un evento che analizza come la divulgazione scientifica sia cambiata negli ultimi anni, passando dalla semplice trasmissione di conoscenze a una forma di narrazione diffusa, partecipativa e interdisciplinare, capace di coinvolgere il pubblico e interpretare il presente. Una conversazione che restituisce la scienza alla sua dimensione più autentica: non solo insieme di risultati, ma processo vivo, fatto di domande, tentativi e continua ridefinizione.

L’incontro incarna la visione che da sempre guida Codice Edizioni:

la convinzione che la conoscenza abbia bisogno di due tempi complementari, quello lento della lettura e quello immediato del confronto pubblico. È proprio in questa integrazione tra editoria ed esperienza che si definisce oggi il nuovo volto della casa editrice, capace di connettere contenuti, linguaggi e pubblici diversi.

Con questo appuntamento, Codice Edizioni e Codice Produzioni non solo inaugurano una nuova fase, ma rilanciano il proprio impegno a costruire spazi di dialogo in cui la cultura scientifica possa essere accessibile, condivisa e profondamente contemporanea.