“E Penserai”: il debutto intenso e senza tempo di Antony Blasco tra amore, memoria e tramonti dell’anima”

Uscirà ufficialmente domani, 8 aprile, su tutti gli store, il brano di esordio del giovane artista crotonese Antony Blasco dal titolo “E Penserai”.

Un progetto che nasce da un intreccio autentico di anime e sensibilità artistiche: il testo porta la firma dello stesso Antony insieme a Roby Modesto Maria Contarino, già conosciuto al pubblico per il suo percorso e per la vittoria, accanto a Alberto Fulgoni, del concorso Note in Radio con il brano “Le Parole”. La musica è proprio di Fulgoni, mentre l’arrangiamento e la rifinitura musicale sono stati curati con eleganza e profondità dal maestro Riccardo Lasero, con la preziosa collaborazione in sala di incisione del musicista e produttore Ivan Nasini. Un lavoro corale, fatto di ascolto, visione e rispetto reciproco, dove ogni dettaglio trova il suo posto come in un disegno già scritto.

Ma Antony Blasco non arriva per caso a questo debutto. Da anni vive la musica tra la gente, portando in giro per la provincia di Crotone, insieme al fratello, i grandi successi del panorama nazionale. Una gavetta fatta di contatto diretto, di sguardi, di emozioni condivise, iniziata quasi per gioco come animatore e cresciuta giorno dopo giorno fino a diventare esigenza, bisogno, identità. E oggi quella strada prende una direzione nuova, più intima, più vera, profondamente sua.

Con la sua voce calda, avvolgente e potente, Antony dà forma a un sentimento universale: l’amore. Non quello semplice, non quello facile, ma quello che resta incompiuto, sospeso, irrisolto. Quello che non si è avuto il coraggio di vivere fino in fondo o che la vita, semplicemente, non ha permesso di trattenere. “E Penserai” è un viaggio emotivo che accarezza l’ascoltatore e lo trascina dentro una storia che sembra personale, quasi segreta, come un film che torna e ritorna nella mente senza mai perdere intensità.

In questo brano si fondono generazioni, esperienze, tempi diversi: non esiste un prima o un dopo, non esiste età, perché tutti — in fondo — custodiamo dentro di noi un amore così, forte e mai pienamente vissuto. Ed è proprio lì che Antony colpisce, con delicatezza ma senza risparmiarsi, trasformando la nostalgia in bellezza e il rimpianto in musica.

«Sono molto emozionato. Ho desiderato fortemente che il brano uscisse l’8 aprile, giorno del mio compleanno, perché mi sono voluto fare un regalo e nello stesso tempo fare un regalo a chiunque condividerà con me questo bellissimo sogno», ha raccontato, lasciando trasparire tutta la verità di un percorso che oggi si compie in un nuovo inizio.

Con “E Penserai”, Antony Blasco non si limita a esordire: apre una porta. E dentro quella porta c’è il suo mondo, fatto di tramonti che sembrano non finire mai, di parole non dette che continuano a vivere nell’aria, di ricordi che non chiedono il permesso per tornare. Dipinge il suo quadro con colori intensi e malinconici, dove ogni nota è una sfumatura e ogni silenzio è una ferita che parla.

E mentre la musica scorre, ci si accorge che non è solo la sua storia. È quella di chi ascolta, di chi ha amato, di chi ha perso, di chi ancora — in qualche angolo nascosto del cuore — aspetta.

Perché certi amori non finiscono davvero.

Restano sospesi, vivi, ostinati.

E prima o poi, inevitabilmente, li penserai.

Il singolo è pubblicato con marchio Dream On Records e distribuito in tutto il mondo in oltre 250

digital stores e piattaforme di musica digitale.