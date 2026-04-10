Panini Comics presenta “Il romanesco nelle storie di Topolino”

Dopo il successo dell’operazione editoriale del settimanale dedicata alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, Panini Comics presenta un nuovo volume speciale che celebra la ricchezza linguistica del nostro Paese: Il romanesco nelle storie di Topolino, un progetto che porta il fumetto disneyano nel cuore della tradizione capitolina. Il volume sarà disponibile in anteprima a Romics, in programma dal 9 al 12 aprile presso la Fiera di Roma, e successivamente in fumetteria, libreria e su Panini.it, a partire da giovedì 16 aprile.

Al centro del progetto, la valorizzazione del romanesco come lingua espressiva viva,

capace di restituire ritmo, ironia e autenticità alle storie. Il volume raccoglie due celebri avventure: la ripubblicazione della storia Paperugantino – Commedia in due atti, di Marco Gervasio, riproposta per la prima volta in versione inedita romanesca, e Topolino e il ponte sull’oceano, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Gervasio, con traduzione in romanesco affidata a Daniele Baglioni, professore di Dialettologia italiana e Storia della lingua italiana.

Ad arricchire il volume, approfondimenti redazionali di carattere folkloristico e

una prefazione firmata da Sabrina Ferilli, che sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: «È fondamentale conoscere quello che può differenziarci e renderci unici, come il proprio dialetto: è una scelta di cuore e di appartenenza. È cultura, la base di tutto. Io non mi sono mai nascosta nel corso della mia carriera da Roma e dalla sua lingua e sapere che un simbolo della cultura come Topolino ha scelto di valorizzare i dialetti, la loro origine e la loro importanza, è stato splendido».

Un’iniziativa che conferma l’attenzione del settimanale per la valorizzazione delle lingue locali, capaci di raccontare identità, tradizioni e modi di vivere attraverso il linguaggio universale del fumetto.