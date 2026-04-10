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Fumetti & Manga

Panini Comics presenta “Il romanesco nelle storie di Topolino”

In occasione di Romics 2026 Panini Comics presenta un volume che celebra la ricchezza linguistica del nostro Paese
Enrico Ruocco 10 Apr 2026
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Dopo il successo dell’operazione editoriale del settimanale dedicata alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, Panini Comics presenta un nuovo volume speciale che celebra la ricchezza linguistica del nostro Paese: Il romanesco nelle storie di Topolino, un progetto che porta il fumetto disneyano nel cuore della tradizione capitolina. Il volume sarà disponibile in anteprima a Romics, in programma dal 9 al 12 aprile presso la Fiera di Roma, e successivamente in fumetteria, libreria e su Panini.it, a partire da giovedì 16 aprile.

Al centro del progetto, la valorizzazione del romanesco come lingua espressiva viva,

capace di restituire ritmo, ironia e autenticità alle storie. Il volume raccoglie due celebri avventure: la ripubblicazione della storia Paperugantino – Commedia in due atti, di Marco Gervasio, riproposta per la prima volta in versione inedita romanesca, e Topolino e il ponte sull’oceano, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Gervasio, con traduzione in romanesco affidata a Daniele Baglioni, professore di Dialettologia italiana e Storia della lingua italiana.

Ad arricchire il volume, approfondimenti redazionali di carattere folkloristico e

una prefazione firmata da Sabrina Ferilli, che sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: «È fondamentale conoscere quello che può differenziarci e renderci unici, come il proprio dialetto: è una scelta di cuore e di appartenenza. È cultura, la base di tutto. Io non mi sono mai nascosta nel corso della mia carriera da Roma e dalla sua lingua e sapere che un simbolo della cultura come Topolino ha scelto di valorizzare i dialetti, la loro origine e la loro importanza, è stato splendido».

Un’iniziativa che conferma l’attenzione del settimanale per la valorizzazione delle lingue locali, capaci di raccontare identità, tradizioni e modi di vivere attraverso il linguaggio universale del fumetto.

Enrico Ruocco

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